Sport Amatori Rugby Alghero: 50 anni di battaglie scolpite nel fango dei campi

Domani, sabato 24 maggio, il campo da rugby di Maria Pia si trasformerà in una festa collettiva. L’Amatori Rugby Alghero celebra cinquant’anni dalla sua fondazione con una giornata dedicata alla memoria, allo sport e alla comunità. In occasione dell’11° Memorial “Amici del Rugby” – dedicato a tutti coloro che hanno passato la palla e costruito la storia del club – l’intera giornata sarà un inno al rugby e ai suoi valori. Il programma si aprirà alle ore 10.30 con la Santa Messa in campo, per poi proseguire con una lunga serie di attività: partite delle giovanili, esibizioni, degustazioni e il classico “terzo tempo”. Un momento per ritrovarsi, ricordare, e guardare avanti. In concomitanza, Poste Italiane renderà omaggio alla società algherese con uno speciale annullo filatelico commemorativo. Dalle ore 17 alle 21.15, presso la Club House di Maria Pia, sarà possibile timbrare le corrispondenze con un bollo postale che riporta la dicitura: “Cinquant’anni di rugby – 1975-2025 – 24.5.2025”. Un oggetto da collezione, ma anche un simbolo di appartenenza e di storia sportiva. Fondata nel 1975 da un gruppo di studenti con un sogno e pochi mezzi, l’Amatori Rugby Alghero ha scritto pagine importanti del rugby sardo e nazionale, spingendosi fino alla Serie A e affrontando squadre ben più blasonate. Oggi, a cinquant’anni esatti dal primo fischio d’inizio, il club continua a lottare, a formare giovani e a difendere quei valori che rendono questo sport qualcosa di più di un gioco. Il presidente, i dirigenti, gli atleti e tutti gli ex giocatori invitano la cittadinanza a partecipare e a condividere una giornata di sport, memoria e orgoglio.