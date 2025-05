Sunshine Volley Camp: a Sassari due giorni con tre leggende della Nazionale italiana

La grande pallavolo approda a Monte Rosello. Il 24 e 25 maggio 2025 la tensostruttura comunale di via Sennori ospiterà il Sunshine Volley Camp, evento sportivo di rilievo nazionale organizzato dall’ASD Sunshine Sassari in collaborazione con la Ivan Zaytsev Volley Academy. Due giornate intense dedicate ai giovani atleti dai 10 ai 18 anni, che avranno l’opportunità di allenarsi con tre autentici campioni della Nazionale Italiana.

Saranno infatti protagonisti del camp Ivan Zaytsev, 252 presenze in azzurro e capitano della Nazionale, Michele Baranowicz, vincitore di titoli in Italia, Europa e Turchia, e Francesco Biribanti, miglior realizzatore della Serie A 2002/2003 e oro europeo nel 2003. Tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni e che rappresentano un riferimento per intere generazioni di pallavolisti.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Sassari e sostenuto da Fondazione Banco di Sardegna, ENDAS e FIPAV, nasce con un obiettivo ambizioso: far emergere il potenziale sportivo e sociale di un quartiere troppo spesso dimenticato. “Portare nomi di questo calibro nella nostra città rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani sardi,” dichiarano dall’ASD Sunshine. “Vogliamo creare un momento di sport, inclusione e socialità in un quartiere che non ha mai ospitato un evento pallavolistico di questa portata.”

Il camp aspira a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo isolano, con la prospettiva di estendersi a una settimana nei prossimi anni, coinvolgendo atleti da tutta Italia e favorendo sinergie con il sistema ricettivo locale.

Nel frattempo, l’associazione ha anche ripristinato l’area verde esterna alla tensostruttura, grazie alla collaborazione con l’associazione di volontariato San Domenico Caniga, presieduta da Anna Cherchi, garante dei detenuti del carcere di Bancali. L’associazione opera per il reinserimento sociale di persone detenute, offrendo loro occasioni concrete di formazione e qualificazione. “Con il Sunshine stiamo pianificando progetti sportivi anche dentro le carceri, per dare una seconda possibilità a chi vuole riscattarsi,” ha dichiarato Cherchi.

Il Sunshine Volley Camp è anche l’occasione per raccontare un’altra storia: quella della rinascita di una palestra abbandonata per anni e oggi restituita alla città. “Fin dal primo giorno abbiamo sognato che questa struttura potesse accogliere i giovani di Monte Rosello e non solo,” sottolineano gli organizzatori. “Oggi siamo felici ed entusiasti di averla riportata alla vita sportiva.”

Un sentito ringraziamento viene rivolto alle istituzioni che hanno supportato l’iniziativa: l’assessora Nicoletta Puggioni, che ha concesso l’uso della struttura comunale, l’assessora Patrizia Mercuri, anche dirigente dell’Istituto comprensivo San Donato, l’assessore Salvatore Sanna, responsabile dei lavori pubblici e dell’impiantistica sportiva, l’assessore Pierluigi Salis per il decoro urbano, e infine il sindaco Giuseppe Mascia, per il sostegno e la fiducia accordata.

“Viva la pallavolo, viva lo sport”, concludono dal Sunshine Sassari. E questa volta, a Monte Rosello, non è solo uno slogan.