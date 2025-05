Sport A Nuoro le finali della Jr. NBA FIP U13 maschile e femminile. Tore Serra, presidente FIP Sardegna: “Nuoro vive una nuova realtà nel basket”

Si sono svolte a Nuoro le semifinali e finali della Jr. NBA FIP U13 M/F, il torneo under 13 con le squadre abbinate alle franchigie NBA. Al termine delle quattro gare che si sono disputate tra il campo Coni e la palestra dei Salesiani di Nuoro, hanno staccato il biglietto per le finale che incoroneranno le formazioni campioni regionali di categoria: Esperia Cagliari e Basket Coral 93 in campo maschile, Mercede Alghero e S.A.P. Alghero tra le donne. Nel torneo maschile i granata di coach Zucca si sono imposti su la Scuola Basket Sassari con il punteggio di 58-47. I catalani del Coral 93 allenati da coach Salvatore, invece hanno superato la Ferrini Quartu di coach Frenda per 68-51. Tra le donne sarà un derby a decretare le neo campionesse regionali U13: quello tra la Mercede Alghero e la S.A. P. Alghero. La Mercede allenata da Viviana Carosi si è imposta sulla Virtus Cagliari di coach Bonu con il punteggio di 50-32. Nella seconda semifinale del torneo femminile le ragazze di coach Muroni della S.A.P. Alghero hanno superato il San Salvatore Selargius del tecnico Amadasi per 97-41. Tore Serra, presidente FIP in Sardegna, è entusiasta: “Grazie a Nuoro che sta vivendo una nuova realtà, con Ichnos e Pallacanestro Nuoro che sono state squisite per la loro ospitalità. La finale femminile è stata splendida, forse meglio di quella dei maschietti, che comunque hanno combattuto anche loro. Il progetto educativo in primo piano che deve insegnare tanto ai genitori i quali spero portino sempre di più i figli a praticare il basket”. Gongola Enrico Salvatore, coach della Coral Alghero: “Ventesima vittoria in venti partite, ma è solo una formalità. La cosa fondamentale è divertirsi e fare dello sport in maniera sana e distensiva”. Chiude Zucca, tecnico dell’Esperia: “Queste manifestazioni sono importanti come esperienze di vita. Anche se si perde è molto educativo per i ragazzi, soprattutto per la presenza dei genitori. Talvolta sono i ragazzi stessi che sono esempio per i propri genitori”.