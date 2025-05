Alessandro ed Emiliano Tinaburri in testa dopo la prima tappa del Sardegna Rally Raid, la manifestazione che ha riportato auto e moto nella stessa gara che in Italia mancava da quarant’anni

Si è conclusa ieri sera, con il rientro nel suggestivo paddock vista mare di Alghero, la prima delle tre tappe del Sardegna Rally Raid, una nuova sfida per il mondo del motorsport italiano. Organizzato dall’Automobile Club Sassari con il supporto del Motoclub Insolita Sardegna, questo evento ha riportato in scena una formula rara e affascinante: auto e moto sullo stesso tracciato, una novità che non si vedeva in Italia dal 1985.

Una sfida che ha subito trovato consenso tra i partecipanti, con 330 piloti pronti a confrontarsi su un percorso che ha unito competizione e tecnica, disegnato da Tiziano Siviero, ex navigatore e due volte campione del mondo rally, oggi firma di riferimento per eventi di livello mondiale come il Rally Italia Sardegna. La particolarità del tracciato, svelato ai concorrenti solo poche ore prima della partenza, ha garantito una competizione avvincente e incerta fino all’ultimo chilometro.

La prima giornata di gara ha portato i piloti a misurarsi su un percorso di 164 chilometri, con un settore cronometrato di 35 chilometri tra Osilo e Tergu. Nella gara valida per il Campionato Italiano Cross Country Aci Sport, a imporsi è stato l’equipaggio composto da Alessandro ed Emiliano Tinaburri, su Yamaha Yxz R1000, con un tempo di 37’49”900.

Secondi, a 40”6, Alfio Bordonaro e Stefano Lovisa su Suzuki Gran Vitara, primi nel gruppo T1. Terzi Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile, campioni in carica su Toyota Hylux Overdrive, penalizzati da due minuti per una penalità. A seguire, Elvis Borsoi e Stefano Pelloni su Can Am Maverick X3 e, in quinta posizione, Emilio Ferroni e Daniele Fiorini, anch’essi su Suzuki Gran Vitara.

Il gruppo Th, riservato alle vetture scaduta omologazione, ha visto imporsi Federico Cannas e Giacomo Manuali su Mitsubishi Pajero, seguiti da Mirco e Maurizio Lorrai e da Stefano Moro e Simona Morosi.

Il Sardegna Rally Raid ha portato in gara anche 300 moto, impegnate nelle rispettive categorie. Nel Campionato Italiano Raid Tt, Tommaso Montanari ha dominato su Husqvarna 501, con un tempo di 1h31’19”99, seguito da Mattia Caputo su Ktm 350 e Jacopo Cerutti su Aprilia 660.

Nel Campionato Italiano Motorally Gpx, vittoria di Luca Ghezzi su Yamaha 700, davanti a Jimmy De Nicola e Marco Menichini su Aprilia 660. Da segnalare il successo di Jimmy De Nicola anche nella terza prova del Yamaha Tenere Challenge.

Il Sardegna Rally Raid ha riservato spazio anche alle auto d’epoca e alle atipiche sperimentali, nella categoria Classic ed Experience, fortemente voluta dal presidente di Aci Sassari e Aci Sport Spa, Giulio Pes di San Vittorio. "Come da anni vediamo alla Dakar, la categoria Classic è in crescita ed è l’opportunità per convincere le persone a portare fuori le auto dal garage e a usarle per divertirsi e competere in sicurezza, ma senza troppa pressione", ha dichiarato Pes di San Vittorio, evidenziando l’ambizione dell’evento di crescere fino a ottenere titolazioni europee e mondiali.

La competizione prosegue oggi, con una tappa che vedrà le moto partire dal paddock di Alghero alle 6 e le auto dalle 10. Il percorso prevede settori cronometrati a Ittiri Arena, Musellus, Sa Paule e Filigosu, per un totale di 104 chilometri cronometrati su 314 complessivi. Domenica, ultimo giorno di gara, i concorrenti si misureranno su 62 chilometri cronometrati a Fiorentini, con un totale di 251 chilometri di percorso. L’arrivo è previsto alle 12 sempre ad Alghero, dove si concluderà questa avvincente avventura tra sterrati, polvere e adrenalina.