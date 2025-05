Serie A, ufficializzati gli orari della 37ª giornata

La Lega Calcio ha diramato gli orari ufficiali della 37ª giornata di Serie A 2024/2025, appena conclusa la 36ª giornata. Nove gare si disputeranno domenica 18 maggio alle 20:45, rispettando il principio di contemporaneità per le partite con lo stesso interesse di classifica, come previsto dalla Circolare n.3 del 3 luglio 2024. Questo garantirà la regolarità della competizione, specialmente per la lotta scudetto, le qualificazioni europee e la zona salvezza, ancora in bilico.

Un'eccezione riguarda la sfida tra Genoa e Atalanta, in programma sabato 17 maggio alle 20:45. Questa decisione è dovuta al fatto che l'Atalanta ha già ottenuto matematicamente l'accesso alla prossima Champions League, grazie alla vittoria per 2-1 contro la Roma di Claudio Ranieri, mentre il Genoa di Vieira è già salvo da settimane.

Ecco gli orari ufficiali delle partite della 37ª giornata:

Sabato 17 maggio, ore 20:45: Genoa-Atalanta.

Domenica 18 maggio, ore 20:45: Cagliari-Venezia (sfida cruciale per la salvezza dei sardi). Hellas Verona-Como. Lecce-Torino. Monza-Empoli. Parma-Napoli. Fiorentina-Bologna. Inter-Lazio. Juventus-Udinese. Roma-Milan.



Il Cagliari si giocherà la permanenza in Serie A contro il Venezia alla "Domus", una partita decisiva per i rossoblù.