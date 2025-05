Secondo Trofeo Città di Olbia & Golfo Aranci: tre giorni di calcio, festa e sport

Olbia e Golfo Aranci hanno vissuto tre giorni di entusiasmo e passione sportiva con la seconda edizione del Trofeo Città di Olbia & Golfo Aranci, un torneo giovanile che ha richiamato squadre da tutta Italia e dall’estero. Organizzato dalla Olbia 1905 Academy, l’evento ha visto la partecipazione di 43 squadre e ha offerto uno spettacolo di sport e amicizia.

Le celebrazioni sono iniziate venerdì 9 maggio con una sfilata delle delegazioni partecipanti, che hanno attraversato il centro storico di Olbia, tra applausi, cori e bandiere. Un momento di festa che ha unito atleti, famiglie e cittadini, trasformando la città in un palcoscenico di colori ed emozioni.

Le gare si sono svolte sabato 10 e domenica 11 maggio, sui campi del Geovillage, dello stadio Bruno Nespoli, di Tanca Ludos e del comunale di Golfo Aranci. Partite intense e combattute, ma sempre nel segno del rispetto e del gioco pulito, hanno animato il torneo, con i giovani calciatori impegnati a dare il massimo.

Nella categoria Esordienti (under 13), a trionfare è stata l'Alghero Cagliari, che ha superato in finale il Cagliari Calcio, mentre l'Academy Olbia Bianco ha conquistato il terzo posto. Nei Pulcini (under 11) ha vinto il Chisola Bianco, seguito da Lazio, Juventus e Atletico Raike. Tra i Primi Calci (under 9), il successo è andato al Milan, che ha preceduto Monza, Alghero e Club San Paolo.

La cerimonia di premiazione, tenutasi domenica pomeriggio allo stadio Bruno Nespoli, ha visto la presenza del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha sottolineato l’importanza dell’evento: “È stata una vera festa di sport e di giovani, che rafforza la nostra volontà di proseguire su questa strada. Manifestazioni come questa dimostrano che il calcio, se vissuto con passione e rispetto, è uno strumento straordinario di crescita e di educazione”.

L’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del comune di Olbia, Marco Balata, ha evidenziato il successo organizzativo: “Un ringraziamento speciale va all’Olbia 1905 Academy e a Gianni Spanu per l’impegno e la passione messi in campo, e al Cipnes per aver reso disponibile il Geovillage. Sono certo che questo torneo diventerà un punto di riferimento nazionale per il calcio giovanile”.

Il presidente dell’Olbia 1905 Academy, Gianni Spanu, ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: “Voglio partire dai ringraziamenti, a chi ha reso possibile tutto questo: il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, la Regione, Luca Perronti e Giuseppe Mirisola per la programmazione del torneo, il Cipnes e il direttore Aldo Carta, il Centro Musica e De Vizia. Ma il grazie più sentito va allo staff e ai genitori, volontari fondamentali in ogni fase”.

Il Trofeo Città di Olbia & Golfo Aranci ha dimostrato di essere molto più di un semplice torneo di calcio. È stato un’occasione per giovani atleti di confrontarsi, crescere e divertirsi, ma anche un evento che ha coinvolto l’intera comunità, promuovendo valori di rispetto, amicizia e fair play. Un successo che pone già le basi per una prossima edizione ancora più grande.