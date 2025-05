Web Project Sottorete, sconfitta casalinga contro GS Sardegna: 1-3 nella finale d’andata dei playoff

La Web Project Sottorete ha iniziato i playoff con una sconfitta casalinga nella finale d’andata contro GS Sardegna. La gara, disputata presso la palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero, si è conclusa con il punteggio di 1-3 (25-19, 18-25, 19-25, 16-25) a favore degli ospiti.

Il match ha visto la squadra di Enrico Granese partire bene, aggiudicandosi il primo set per 25-19, ma nei successivi parziali GS Sardegna ha preso il controllo della partita, imponendosi con solidità grazie a un’ottima organizzazione di gioco e a una maggiore precisione in attacco.

L'allenatore della Web Project Sottorete, Enrico Granese, ha analizzato così la prestazione dei suoi: “La gara di ieri l’abbiamo persa 3-1. Abbiamo vinto il primo set, ma negli altri non siamo riusciti a mantenere il livello. È stata una bella partita, la squadra è quadrata e composta, ma purtroppo ci siamo persi un po' in ricezione e in alcuni momenti in attacco. La partita si è decisa lì. Si può ancora giocare, e quando saremo da loro dovremo dare il massimo se vogliamo portare a casa il risultato.”

Granese ha sottolineato la necessità di maggiore concentrazione e costanza: “Dobbiamo mantenere costante la pressione sull’altra squadra. Diversamente succede come ieri, che dilagano e prendono punti su battute che normalmente non ci farebbero nulla.”

Nonostante il risultato, l'allenatore ha riconosciuto l'impegno dei suoi giocatori: “È stata comunque una bella partita, giocata. La squadra c’era. Dobbiamo solo essere più concentrati.”

La Web Project Sottorete ora è chiamata a un’impresa nella gara di ritorno, dove servirà una vittoria per rimanere in corsa per la promozione.