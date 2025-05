Amatori Rugby Alghero espugna Tarragona: una vittoria che celebra il gemellaggio rugbistico tra Sardegna e Catalogna

L’Amatori Rugby Alghero ha vissuto un fine settimana speciale, segnato da un’importante vittoria in terra catalana. Nella sfida amichevole giocata a Tarragona contro il Club Rugby Tarragona, gli algheresi si sono imposti con il punteggio di 25-21, al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni.

Un successo che va oltre il risultato sportivo e che sancisce la rinascita di un gemellaggio storico tra le due realtà rugbistiche, unite da un legame profondo fatto di amicizia e rispetto reciproco. L’Amatori Rugby Alghero ha riportato la tradizione delle trasferte internazionali, tornando a calcare i campi di Spagna dopo anni di assenza.

“Gràcies als amics del CRT per la rebuda i per la disponibilitat”, hanno commentato i dirigenti dell’Amatori Rugby Alghero, riconoscendo l’accoglienza calorosa ricevuta a Tarragona. Un viaggio non solo sportivo, ma anche umano, con tutti i dirigenti della società algherese presenti al seguito della squadra, in un clima di autentico spirito rugbistico.

La partita, giocata sabato 10 maggio, ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, regalando spettacolo al pubblico. I padroni di casa del Tarragona hanno dimostrato grande valore, ma i ragazzi dell’Amatori Rugby Alghero hanno saputo rispondere con determinazione e qualità, portando a casa una vittoria che vale doppio: un successo sul campo e un successo per i legami di amicizia che continuano a unire le due comunità.

Una giornata che resta nella memoria, e che l’Amatori Rugby Alghero vuole ripetere, continuando a promuovere lo sport e i suoi valori, anche oltre i confini isolani.