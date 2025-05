Sport Dinamo Sassari travolta a Trieste: stagione chiusa con una pesante sconfitta

Dopo la pesante sconfitta avvenuta la settimana scorsa contro l’ottima Germani Brescia, la Dinamo Sassari subisce- purtroppo- una pesante sconfitta, poche ore fa, nell’ultima gara che ha decretato il termine della Regular Season (ed ultimo match Stagionale per la formazione biancoblù). Artefice di questa cocente debacle operata ai danni del roster isolano l’ostica Pallacanestro Trieste allenata dal giovane tecnico statunitense Jamion Christian. Durante codesta gara - infatti- la squadra triestina ha (in pratica) condotto il match dall’inizio al fine, riuscendo da una parte a portare a casa l’intera posta in palio (92-76 il punteggio al termine del match) e dall’altra conseguendo un risultato estremamente utile sia per la posizione in classifica che per il morale dell’intero team bianco- rosso. In merito al match, primo quarto molto avvincente e combattuto, caratterizzato- almeno inizialmente- da una partenza sprint della squadra giuliana, capace, dopo pochi giri di lancette, di accumulare un vantaggio di 8 lunghezze (10-2 in termini di punteggio), che certamente coglieva di sorpresa l’intera formazione biancoblù presente in quel momento sul campo di gioco. Con il passare dei minuti- tuttavia- (e nonostante lo schock subito), il team isolano era in grado di rifarsi sotto, riducendo dapprima il gap di punti precedente subito e successivamente sorpassando(in termini di punti), il team allenato dal giovane coach Jamion Christian. Una situazione, appena citata, che- tuttavia- mutava al poco prima del fischio di sirena della frazione di gioco in quanto il roster giuliano chiudeva il periodo in vantaggio di 3 punti, proponendo, almeno in questo frangente, una situazione quanto mai incerta per quanto concerne l’esito del match. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, l’avvincente gara avvenuta nel primo quarto cambiava notevolmente. La compagine triestina, infatti, nonostante le resistenze isolane, metteva a segno, nel corso del periodo, una serie di canestri che portavano la differenza di punti tra le due squadre anche sul +14, la qual cosa poneva, indubbiamente, il match su binari molto favorevoli all’intera compagine bianco-rossa. Al rientro in campo per la disputa della seconda parte dell'incontro, la gara era contraddistinta, almeno nei primi minuti della frazione di gioco, da una Dinamo Sassari che riduceva parzialmente il divario antecedente subito, ma anche da una Pallacanestro Trieste che, nel proseguo della frazione, era capace di amministrare il vantaggio conseguito precedentemente riuscendo, da una parte a chiudere la terza frazione sul risultato di 72-58 e dall’altro proponendo un esito del match che, indubbiamente, metteva una seria ipoteca al successo da parte del team triestino. Esito della gara che non cambiava, infatti, nell’ultima parte della contesa questa era, infatti, contraddistinta dalla squadra di casa che riusciva a conservare il vantaggio e dall’altro(come abbiamo antecedentemente affermato) da un team triestino che portava a casa due punti fondamentali sia per la classifica che per il morale. Risultato finale del match pallacanestro Trieste 92- Dinamo Sassari 76.