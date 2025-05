Scommesse sportive: i pronostici di Mr. Simon, focus sui marcatori

La Serie A si avvia verso la conclusione, giunta alla 36ª giornata, e i verdetti stagionali iniziano a delinearsi. Mentre il Napoli e l’Inter lottano per il tricolore, prosegue la corsa alla zona Champions e la battaglia per evitare la retrocessione. In questo contesto, Mr. Simon ha scelto di concentrarsi sui marcatori, proponendo due pronostici mirati per i lettori della Gazzetta Sarda.

Torino - Inter (domenica 11 maggio, ore 18:00)

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dai festeggiamenti per la qualificazione alla finale di Champions League, affronta il Torino in una partita cruciale per continuare a sperare nello scudetto. Nonostante l’euforia europea, i nerazzurri devono ottenere tre punti fondamentali. Il consiglio di Mr. Simon è chiaro:

Marcatori: "Davide Frattesi segna in qualsiasi momento" – quota 4.00 (bet365).

Risultato esatto: Torino - Inter 0-1 – quota 6.50.

Napoli - Genoa (domenica 11 maggio, ore 20:45)

Il Napoli, capolista della Serie A, ospita il Genoa con il match ball per lo scudetto. Se l’Inter non dovesse vincere a Torino, i partenopei avrebbero l’occasione di festeggiare il titolo con una vittoria. Mister Conte dovrebbe affidarsi alla coppia d’attacco Lukaku-Raspadori, una combinazione di potenza e velocità che promette scintille.

Marcatori: "Giacomo Raspadori segna in qualsiasi momento" – quota 2.50.

Risultato esatto: Napoli - Genoa 2-0 – quota 5.00.

Buona fortuna a tutti gli appassionati di calcio e ai lettori della Gazzetta Sarda. Giocate sempre in modo responsabile.