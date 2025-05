Sardegna Beach Rugby Cup 2025: la grande estate del rugby sulla sabbia

La Sardegna si prepara a vivere un’estate all’insegna del rugby grazie al Sardegna Beach Rugby Cup 2025, un evento che vedrà l’isola protagonista assoluta del Trofeo Italiano Beach Rugby. Sette tappe in altrettante località costiere sarde trasformeranno le spiagge in campi da gioco, dove la palla ovale sarà la regina.

Il circuito sardo prenderà il via il 24 maggio a Oristano, per poi proseguire il 31 maggio a Cagliari, il 14 giugno a Sinnai, il 21 giugno a Capoterra, il 28 giugno a Sassari, il 5 luglio ad Alghero e concludersi il 19 luglio a Budoni. Ogni tappa sarà un’occasione unica per vivere il rugby in una versione spettacolare e dinamica, adattata alla spiaggia, dove velocità, tecnica e divertimento saranno gli ingredienti principali.

La scelta di organizzare ben sette tappe in Sardegna non è casuale. L’isola, con le sue spiagge mozzafiato e una lunga tradizione rugbistica, è il luogo ideale per ospitare questo torneo estivo, che da anni si conferma uno degli appuntamenti più attesi per appassionati e neofiti del rugby. Le squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, si sfideranno in partite ad alta intensità, sotto il sole cocente e con la sabbia a rendere il gioco ancora più spettacolare.

Il Trofeo Italiano Beach Rugby 2025, organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Rugby, è un evento che unisce sport, spettacolo e sensibilizzazione. Grazie al Vittoria for Women Tour, promosso da Vittoria Assicurazioni, ogni tappa vedrà anche la partecipazione di squadre femminili, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione oncologica femminile. La Sardegna sarà quindi non solo palcoscenico del grande rugby, ma anche veicolo di importanti messaggi sociali.

La tappa di Alghero, prevista per il 5 luglio, sarà uno dei momenti più attesi, grazie alla storica passione della città catalana per la palla ovale, con l’Amatori Rugby Alghero pronto a fare da padrone di casa. Ma anche le altre località non saranno da meno, con Cagliari, Sassari, Capoterra e Budoni che promettono grandi spettacoli e una partecipazione massiccia di pubblico.

“Il beach rugby è una forma di gioco che coniuga divertimento e spettacolo, perfetta per l’estate e per le nostre spiagge. Siamo felici che la Sardegna sia ancora una volta al centro di questo circuito nazionale” ha dichiarato Daniele Pacini, Direttore Tecnico e dell’Alto Livello della Federazione Italiana Rugby.

Un’estate di sport, mare e tanto entusiasmo attende la Sardegna. Il Sardegna Beach Rugby Cup 2025 è pronto a regalare emozioni, coinvolgendo atleti, famiglie e appassionati. La palla ovale rotolerà sulla sabbia, ma l’eco delle sfide risuonerà ben oltre il bagnasciuga.