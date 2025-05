Inter-Barcellona: un'epopea nerazzurra a San Siro. L'Inter vola in finale di Champions League

C'è qualcosa di magico nelle notti europee di San Siro, quel tempio del calcio che sa accendersi come un vulcano quando conta davvero. Ieri, davanti a un pubblico in delirio, l'Inter di Simone Inzaghi ha scritto una delle pagine più epiche della sua storia recente, piegando il Barcellona e guadagnandosi un posto nella finale di UEFA Champions League. Una partita che aveva tutti gli ingredienti della leggenda: tensione, capovolgimenti di fronte, colpi di scena e, soprattutto, una squadra nerazzurra che ha saputo soffrire e reagire.

I nerazzurri sono partiti con il piede giusto, ben consapevoli dell'importanza del match. La rete del vantaggio è arrivata al minuto 21', frutto di una giocata orchestrata da Marcus Thuram, straordinario per qualità e visione di gioco, che ha servito Lautaro Martinez per un facile tap-in. Il pubblico di San Siro, già infiammato, ha trovato un nuovo motivo per esultare poco prima dell'intervallo, quando Hakan Çalhanoglu ha trasformato un calcio di rigore con freddezza, portando l'Inter sul 2-0 e regalando un’illusione di controllo totale.

Il Barcellona, però, non è squadra da arrendersi facilmente. Xavi ha strigliato i suoi negli spogliatoi e la ripresa è stata un assedio catalano. Garcia ha accorciato le distanze e Dani Olmo ha riportato il match in equilibrio al 60'. L’Inter ha vacillato, schiacciata dal possesso palla avversario, e al minuto 87 Raphael ha trovato la rete del sorpasso per i blaugrana, gelando i 75.000 di San Siro.

Eppure, proprio quando tutto sembrava perduto, l’Inter ha trovato in Sommer il suo eroe. Il portierone svizzero ha negato almeno tre volte il gol della condanna, tenendo i nerazzurri in vita. E nel finale, quando tutto sembrava finito, è stato Francesco Acerbi a trovare il colpo di testa decisivo per il 3-3, spedendo la partita ai supplementari.

Nei trenta minuti aggiuntivi, l'Inter ha dimostrato una grinta e una fame superiori. Frattesi, con un colpo di biliardo al minuto 99, ha siglato il 4-3, una rete che ha spezzato definitivamente le gambe al Barcellona e infiammato i cuori nerazzurri. Da quel momento, l'Inter ha lottato su ogni pallone, dimostrando che la strada per la finale non si ottiene solo con la qualità, ma con il cuore.

I riflettori erano tutti puntati su Lamine Yamal, il talento 17enne del Barcellona, considerato uno dei migliori prospetti del calcio mondiale e pronto a firmare una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Eppure, il prodigio blaugrana ha trovato davanti a sé un muro nerazzurro insormontabile, incapace di lasciare il segno in una serata dove l’esperienza ha prevalso sull’entusiasmo.

L'Inter vola così in finale, con la consapevolezza di aver scritto una pagina di storia. Un gruppo guidato da Simone Inzaghi che ha dimostrato di avere carattere, qualità e una capacità unica di reagire alle difficoltà. E ora, i nerazzurri possono sognare la coppa dalle grandi orecchie.