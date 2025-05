Rugby Serie C, Alghero vince a Capoterra a tavolino ma onora il campo: ottimo l’esordio di Rizzo

Va in scena a Capoterra, sotto un sole caldo e un vento costante, l’ultima trasferta della squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero in questa stagione di Serie C. Una giornata tipica di fine campionato: entrambe le squadre si presentano con numeri risicati, un problema purtroppo ricorrente in questa fase dell’anno.





Sul perfetto manto erboso del campo di Capoterra prende vita una partita veloce, combattuta, intensa, con pochissimi tempi morti e dal ritmo sostenuto, tanto da dover ricorrere anche ai water break per permettere ai giocatori di rifiatare.





Purtroppo, i padroni di casa non riescono a concludere la gara. Un infortunio in prima linea li priva delle sostituzioni regolamentari obbligatorie, costringendo l’arbitro a decretare la fine ufficiale dell’incontro con vittoria a tavolino per l’Amatori Rugby Alghero. Ma i ragazzi di entrambe le squadre scelgono comunque di proseguire, trasformando le mischie in no contest, per rispetto del campo e dello spirito del rugby.





Da segnalare l’ottimo esordio del giovane Bruno Rizzo, che ha ben figurato al suo debutto e lascia presagire un futuro promettente per la prossima stagione.





A fine giornata, gradita sorpresa per la squadra: la visita del presidente dell’Amatori Rugby Alghero Francesco Badessi, che ha voluto essere presente per salutare e ringraziare i ragazzi di persona.





L’ultima giornata di campionato è stata giocata domenica 4 maggio.