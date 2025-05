Amatori Rugby Alghero Under 18, vittoria di cuore contro Capoterra: 27 a 17 il finale a Maria Pia

Dopo due pesanti battute d’arresto, l’Under 18 dell’Amatori Rugby Alghero torna a sorridere davanti al proprio pubblico. Al campo di Maria Pia i giovani algheresi hanno superato il Capoterra con il punteggio di 27 a 17, mostrando carattere, spirito di squadra e grande rispetto per l’avversario, in una gara dal finale anomalo ma dal forte valore educativo.

La partita è cominciata in condizioni particolari: Capoterra si è presentata in sottonumero, e – come da regolamento – anche i padroni di casa hanno ridotto il numero di giocatori per permettere il regolare svolgimento dell'incontro. Si è così giocato 13 contro 13 invece del consueto 15 contro 15.

L’Amatori ha dominato nella prima frazione, chiudendo in vantaggio e controllando il gioco. Viale, Mura, Andreetto, Rapisarda e Ibba hanno messo a segno le marcature decisive per i rossoblù, con Ibba premiato come miglior giocatore in campo grazie a una prestazione brillante e generosa.

Nel secondo tempo, Capoterra ha dovuto rinunciare ad altri due atleti per infortunio, non riuscendo più a garantire il numero minimo di giocatori. L’arbitro ha fischiato la fine anzitempo, ma i tecnici delle due squadre hanno deciso, con grande fair play, di proseguire la gara mescolando i giocatori per un terzo tempo simbolico fatto di gioco, sorrisi e sportività. Un segnale forte: quando manca la competizione, resta il rugby, con i suoi valori.

Con questa vittoria, l’Under 18 dell’Amatori Alghero chiude un ciclo negativo e rilancia la propria stagione con una prestazione che restituisce fiducia e entusiasmo, dimostrando ancora una volta che – soprattutto a livello giovanile – lo sport è prima di tutto rispetto, crescita e passione.