Sport Dinamo Sassari, amaro saluto al PalaSerradimigni: Brescia passa 96-77

Dopo le due sconfitte maturate in Lba nell’ultimo periodo (la prima contro Varese in terra lombarda, la seconda nel match che la vedeva opposta all’ottima Aquila Trento al “Il T quotidiano Arena”), la Dinamo Sassari subisce- purtroppo- un ulteriore battuta d’arresto nell’incontro svoltosi- poche ore fa- al PalaSerradimigni e valido per il 29° turno del massimo campionato di basket italiano. Una gara (l’ultima per questa Stagione nell’impianto sportivo sassarese), che ha visto la formazione sarda sconfitta con il punteggio di 77-96 da un’ottima Germani Brescia, la quale (dopo un primo periodo particolarmente insidioso) ha preso le redini dell’incontro, portando a casa- al termine del match- un successo di fondamentale importanza sia per quanto riguarda la classifica che per il morale. Un incontro, in cui, bisogna dirlo, la compagine allenata dal giovane tecnico Massimo Bulleri -grazie soprattutto ad un ottimo Bibbins (autore, costui, di ben 10 punti nella prima frazione di gioco) ed a una difesa indubbiamente efficace- era riuscita a chiudere il primo periodo in vantaggio (28-20 al fischio di sirena), ottenendo, in questo modo, un risultato che, indubbiamente, faceva sperare a ben altro esito per il team presieduto dal dott. Sardara. La ripresa dell’incontro proponeva, infatti, da una parte un team bresciano “ritrovare” la propria vena cestistica( attuando un gioco molto incisivo e proficuo) e dall'altro una squadra isolana che perdeva smalto(sia in fase offensiva che in difesa), che non solo consentiva al roster lombardo di annullare il gap di punti precedentemente subito, ma anche di “sorpassare” il team sassarese in termini di punteggio (42-48 al 20° di minuto di gioco), esito, appena menzionato, che lasciava molto amaro in bocca all’intera tifoseria biancoblù per quello che era accaduto nel primo quarto ed accorsa nel palazzetto isolano per assistere all’ultimo incontro Stagionale. In merito alla seconda parte della contesa, essa era caratterizzata sì da una Dinamo certamente battagliera, ma- soprattutto- da una Germani che non lasciava nulla di intentato( cestisticamente parlando ovviamente) per portare a casa i due punti messi a disposizione, chiudendo il terzo periodo in vantaggio di 11 lunghezze (61-72 in termini di punteggio) e gestendo il divario di punti nell’ultimo quarto di gioco ottenendo, in questa modo, una vittoria che la posizionano nelle zone nobili della graduatoria. Esito finale dell’incontro Dinamo Sassari 77- Germani Brescia 96. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della Dinamo Sassari. Questo avverrà, in terra giuliana, il giorno 11 maggio 2025 alle ore 19.00 contro l’ostica Pallacanestro Trieste allenata dal giovane tecnico Jamion Cristian.