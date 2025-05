Boxe, Patrick Cappai sul ring a Quartu per il titolo Silver WBC

La grande boxe torna protagonista a Quartu Sant’Elena. Oggi, venerdì 3 maggio, il pugile quartese Patrick Cappai salirà sul ring del Pala Ferrini per affrontare il nicaraguense Ricardo Martinez in un incontro valevole per il titolo Silver WBC.

L’evento, organizzato dalla Spagnoli Production con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena, avrà inizio alle ore 19 e sarà trasmesso su varie piattaforme dedicate agli sport da combattimento.

“Mi sono preparato bene”, ha dichiarato Cappai alla vigilia del match. “Anche Martinez si è preparato a dovere. Ora la parola passa al ring”. Un confronto che promette scintille, tra due atleti determinati e in cerca di una svolta importante nelle rispettive carriere.

A credere nel potenziale del pugile sardo è anche Guido Spagnoli, promotore dell’incontro: “Questo match potrebbe rappresentare per Patrick un trampolino verso una definitiva consacrazione a livello internazionale”.

A sostegno dell’atleta anche Guido Sarritzu, dirigente del Team Boxe: “Patrick ha bisogno dell’apporto di tutta la città. Quartu deve tifare unita per il suo campione”.

L’appuntamento è dunque fissato: occhi puntati sul Pala Ferrini per una serata di sport ad alto livello, che potrebbe segnare una pagina importante per la boxe sarda.