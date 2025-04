Ginnastica ritmica, a San Nicolò d’Arcidano brillano le atlete sarde: in scena la Don Bosco Cup e le qualificate per Lignano

Il 12 aprile a San Nicolò d'Arcidano, si è svolta la terza prova regionale del settore agonistico della Don Bosco Cup di Ginnastica Ritmica, organizzata dall'ASD Flamingo di Terralba. Una giornata intensa e carica di emozioni che ha visto la partecipazione di atlete provenienti da Dolianova, Sant'Andrea Frius, Donori, Assemini, Santadi e naturalmente Terralba, impegnate nelle gare individuali, a coppie, di squadra e nelle rappresentative.

L'appuntamento ha rappresentato l'ultima tappa di qualificazione per le Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro, in programma dal 1 al 6 maggio 2025.

Tra le campionesse regionali PGS Sardegna nelle individuali livello B si sono distinte Alessia Mura, Alessia Colusso, Allegra Manca e Giulia Rustaggia della Flamingo, Eva Pinna dell'Airone e Federica Orrù dell'Aerobic. Nel livello C1 hanno conquistato il titolo Marta Lazzaretti e Alessandra Maria Fai (Airone), Carla Concas (Dafne), Maria Diletta Dessì ed Eleonora Cirina (My Cocoon), e Ginevra Sanna (Turbo). Al livello C2 brillano Alice Bernardini e Zoe Serra (Airone), Irene Pilloni (Dafne), Rebecca Peddis e Adelaide Pompianu (Flamingo), ed Elisa Adriana Savca (Madia). Per il livello D sono salite sul podio Nunzia Carta e Alice Quartu (Erre Esse), Sofia Porcedda (My Cocoon), Elisa Mereu e Alice Tuveri (Flamingo). Infine, nel livello E, successi per Letizia Schirru (Flamingo) e Gioia Sofia Fanni (My Cocoon).

Nel settore squadre e coppie, tra le campionesse regionali del livello A spiccano le formazioni della Turbo con Usai, Collu e Sanna, e dell'Airone con Fanutza, Mandaresu e Spada. Nel livello B, successi per la Flamingo con Girina e Garau, con Angius e Atzori, e con Mura, Mura, Mura, Deidda, Zedda e Colusso, oltre alla squadra Dafne con Orrù Atzori e Marroccu. Al livello C si sono distinte le formazioni dell'Airone con Bernardini e Lazzaretti, e della Flamingo con Mereu, Piccioni, Mulas, Schirru, Pompianu, Steinhaus, Pilloni, Usai, Pitzalis, Peddis e Uccheddu.

Nelle Rappresentative vincono la Flamingo con Piccioni, Mulas, Rustaggia, Diana, Mattu, Artudi, Manca e Deidda per le Allieve B, mentre per le Open B trionfa l'Airone con Arceri, Cani, Fadda e Pinna. Nella categoria Open C successo ancora per l'Airone con Bernardini, Fai, Fanutza, Lazzaretti e Serra.

Un evento che ha rappresentato anche un'importante occasione tecnica: tra il 17 e il 19 aprile si è infatti svolto un controllo itinerante con la giudice nazionale Susanna Dal Rio, che ha visitato le società qualificate per monitorare la preparazione in vista dei Nazionali.

Questa sera, 30 aprile alle ore 21:00, si svolgerà la cerimonia di apertura delle Finali Nazionali, in diretta sul canale YouTube "Giacomello TV".

Tutte le foto dell'evento sono a cura del fotografo Matteo Collu.