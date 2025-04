Alghero: impresa Gymnasium, vittoria sulla capolista e pass per i play-off

Vittoria pesantissima per la Gymnasium Pallavolo Alghero che, nell’ultima giornata del campionato di Serie D femminile – Girone C di domenica 27 aprile espugna il campo della capolista Zurich Nuoro PVN con il punteggio di 3-2 (25-17, 17-25, 20-25, 25-13, 10-15) e stacca il pass per i play-off promozione come miglior terza classificata dei tre gironi regionali.

Un successo maturato al termine di una stagione oltre le aspettative, come sottolinea l’allenatore Pasqualino Sotgia: «Domenica abbiamo vinto fuori casa contro la capolista. Abbiamo chiuso il girone al terzo posto e risultiamo essere la migliore terza dei 3 gironi di Serie D, questo ci permette di giocare i play-off. È un ottimo risultato per diversi motivi: siamo partiti con una formazione con molti inserimenti e adattamenti – ragazze che hanno cambiato ruolo. Pensavamo di dover maturare per conquistare una tranquilla posizione di metà classifica ma invece siamo cresciute tanto e la cosa migliore sta nel fatto che c'è margine per migliorare ancora».

La partita contro Nuoro è stata l’epilogo perfetto di un campionato affrontato con spirito di sacrificio. «Sul finale abbiamo avuto diversi infortuni ma abbiamo tenuto dal punto di vista mentale. Nell'ultima gara avevamo in campo due ragazze col pollice fasciato per distorsione e l'attaccante opposta che ha giocato letteralmente con una mano sola perché reduce da 20 giorni di stop per una frattura al mignolo della mano sinistra», racconta il tecnico.

La classifica al termine della regular season vede Zurich Nuoro chiudere al primo posto con 57 punti, seguita da Torres Volley, Gymnasium e Orion Sassari tutte a 49. La Gymnasium, grazie al maggior numero di vittorie, ha però ottenuto il miglior piazzamento tra le terze classificate nei gironi regionali, guadagnandosi così il diritto a partecipare agli spareggi promozione.

E proprio il tie-break vinto a Nuoro ha fatto la differenza: «Stavamo vincendo 2-1, abbiamo perso maluccio il quarto set e ho detto alle ragazze di giocarcelo questo tie-break perché non era più in mano nostra ma delle avversarie. Se giocavamo sfiduciate e lo perdevamo, poi ci saremmo mangiate le mani. Invece le ragazze, coltello fra i denti, hanno giocato dando il massimo, e siamo state premiate anche per questo».

Il destino è stato favorevole: Orion, pur vincendo contro Junior Volley Sassari, non ha ottenuto il punteggio pieno, lasciando aperto lo spiraglio per il sorpasso. «Anche noi durante l’anno abbiamo lasciato dei punti, ma alla fine tutto si è compensato. Le ragazze hanno rispettato la partita fino alla fine, e adesso ci dobbiamo preparare per lo scatto finale», conclude Sotgia. «Comunque vada, è stata un'annata sopra le aspettative».

Con questo spirito, Alghero si affaccia ai play-off: non più come outsider, ma come squadra vera, compatta e matura.