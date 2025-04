Sport La Toscana si aggiudica la prima edizione del Trofeo Regione Sardegna, “Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto”, quadrangolare di basket giovanile disputato a Nuoro

?La Rappresentativa regionale della Toscana, si è aggiudicata a Nuoro la prima edizione del Trofeo Regione Sardegna, “Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto”, quadrangolare di basket giovanile riservato alla categoria under 15 maschile e organizzato nel capoluogo barbaricino dalla Pallacanestro Nuoro in collaborazione con la Fip Sardegna. Al secondo posto, nella classifica generale, si è classificata la rappresentativa del Veneto che ha preceduto la Sardegna. Quarto posto infine per la formazione della Campania. All’interno dell’impianto Coni in via Lazio si sono disputate tutte le gare della manifestazione che ha cambiato la formula in corso d’opera a causa della scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco, e il conseguente divieto a disputare le gare nella giornata di sabato da parte del Coni in occasione dei funerali. Nella prima gara del secondo giorno, netto successo del Veneto (91-56) nei confronti della Campania. Molto più combattuta e intensa l’ultima gara del torneo che vedeva opposti la Rappresentativa regionale della Sardegna e quella della Toscana. Alla fine alla Sardegna allenata da Nicola Pintonello non sono bastati i 39 punti realizzati da uno scatenato Divine Osamwenkha, e un tempo supplementare, per avere la meglio della compagine toscana. Il tempo supplementare e soprattutto l’uscita per falli dello stesso Osamwenkha è stato il colpo di grazia che ha fatto svanire il sogno di conquistare il secondo posto finale. La “medaglia d’argento” alla fine è andata alla formazione del Veneto. Venerdì nella gara d’esordio del torneo la rappresentativa della Sardegna si era arresa al Veneto con il punteggio di 119 a 88. In doppia cifra Osamwenkha, Imenez e Di Stasio per gli isolani, mentre tra i veneti, miglior realizzatore è stato Pagliani con 19 punti. In doppia cifra Benetti (13), Quaglia (14), Giacomo Volpato e Quaggia (11). Nella partita successiva la Rappresentativa regionale della Campania aveva avuto la meglio sulla Toscana, battuta per 94-82. Nelle gare del pomeriggio la Toscana si era imposta sul Veneto per 75-73, mentre molto combattuta era stata la sfida tra la Sardegna e la Campania. Tutto pari al termine dei 40' regolamentari (89-89), poi nell’overtime un break di 18-8 e i 26 punti di Di Stasio e i 23 di Osamwenkha, condita dalla buona prova di tutto il gruppo messo in campo da coach Pintonello, hanno permesso alla Sardegna di superare la Campania. Sabato, tutte le delegazioni hanno effettuato una visita alla città visitando tra l’altro il Museo del Costume e quello della Ceramica a Nuoro. Domenical termine della manifestazione, assieme a tutte le squadre invitate al quadrangolare, si è tenuta la cerimonia di premiazione. Tra i presenti il Presidente del Comitato regionale FIP Sardegna Salvatore Serra, il delegato provinciale di Nuoro Luca Pala, il responsabile regionale del CNA Sardegna Alessandro Muscas e ancora i parenti di Marco Fadda e Roberto Ravarotto, il delegato Coni Sardegna Sandro Floris, dirigenti della Pallacanestro Nuoro e sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa. I primi ad essere premiati sono stati gli Arbitri e gli Ufficiali di campo intervenuti all’evento. Poi altre onorificenze.