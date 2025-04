Sport Nel Memorial “Marco Fadda e Roberto Ravarotto” la Sardegna si riscatta dopo la sconfitta con il Veneto e supera all’overtime la Campania

È in pieno svolgimento a Nuoro, all’interno del PalaCONI,? il Memorial “Marco Fadda e Roberto Ravarotto”. Per i ragazzi del Veneto subito vittoria contro la Sardegna con un punteggio abbastanza netto. Con la sfida tra la Rappresentativa della Sardegna opposta a quella del Veneto, ha preso infatti il via a Nuoro la prima edizione del Torneo patrocinato dalla Regione Sardegna. Un quadrangolare giovanile (riservato alla categoria under 15 maschile) organizzato dalla Pallacanestro Nuoro in collaborazione con il Comitato regionale della Fip Sardegna. Torneo che vuole ricordare la figura di due atleti nuoresi, scomparsi alcuni anni fa a seguito di incidenti stradali. Nella gara d’esordio la rappresentativa della Sardegna si è arresa al Veneto con il punteggio di 119 a 88. In doppia cifra Osamwenkha, Imenez e Di Stasio per gli isolani, mentre tra i veneti, miglior realizzatore è stato Pagliani con 19 punti. In doppia cifra Benetti (13), Quaglia (14), Giacomo Volpato e Quaggia (11). Nella partita successiva la Rappresentativa regionale della Campania ha avuto la meglio sulla Toscana, battuta per 94-82. Nelle gare del pomeriggio la Toscana ha battuto il Veneto per 75-73, mentre molto combattuta è stata la sfida tra la Sardegna e la Campania. Tutto pari al termine dei 40' regolamentari (89-89), poi nell’overtime un break di 18-8 e i 26 punti di Di Stasio e i 23 di Osamwenkha, condita dalla buona prova di tutto il gruppo messo in campo da coach Pintonello, consentono alla Sardegna di superare la Campania. In classifica al comando il Veneto (tutte a due punti), seguito da Campania, Toscana e Sardegna. Nel giorno dei funerali di Papa Francesco non si gioca, a seguito di una direttiva del CONI, che ha sospeso tutte le gare (a parte qualche deroga) che si sarebbero disputate nella giornata odierna.