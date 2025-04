Sport Prende il via il “Torneo Energit”, manifestazione che coinvolge tutte le Società affiliate alla “Cagliari Football Academy”

Il Cagliari Calcio organizza il “Torneo Energit”, manifestazione che coinvolge tutte le Società affiliate alla “Cagliari Football Academy”. L’evento si terrà domenica 27 aprile, dalle ore 9 alle 18, nell’impianto della società, la “Unipol Domus”. Il “Torneo Energit” sarà all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita sia tecnica che personale, con oltre 700 giovani atleti e atlete provenienti da 36 società affiliate da tutta la Sardegna. Un'occasione per vivere il calcio nel suo spirito più autentico e per celebrare il percorso formativo promosso dall’ “Academy” rossoblù, progetto nato nel 2014 e che anno dopo anno si è sviluppato incrementando numeri, strutture e qualità del lavoro condiviso tra il Club e le singole realtà. Durante la stagione, la “Cagliari Football Academy” ha coordinato un'importante attività di monitoraggio e formazione attraverso i due Centri di Formazione di Alghero e Jerzu, le aree di coordinamento territoriali nell’Isola e una rete di oltre 4.000 bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni. Il lavoro è guidato dal responsabile dell’ “Academy” Mattia Belfiori, affiancato dai tecnici Luciano Marengo e Sebastiano Porcu, con il prezioso supporto organizzativo di Omar Sanna, e la supervisione del Responsabile del Settore Giovanile, Bernardo Mereu, e del Direttore Sportivo del Settore Giovanile, Pierluigi Carta. Il torneo rappresenta il momento conclusivo della stagione e, come sottolinea lo stesso Belfiori, “il risultato lascia spazio al divertimento: un vero e proprio saggio finale in cui i piccoli atleti possono mettere in campo quanto appreso durante l’anno”.