Sport A Nuoro è partito il “Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto”. Quattro formazioni in campo

Si sta disputando, dal 25 al 27 aprile a Nuoro, la prima edizione del Trofeo Regione Sardegna “Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto”. Si tratta di un torneo giovanile per rappresentative regionali under 15 maschile, organizzato dall’ A.S.D. Pallacanestro Nuoro in collaborazione con il Comitato regionale della FIP Sardegna. Il quadrangolare vedrà la presenza delle selezioni regionali di: Toscana, Veneto, Campania e ovviamente della Sardegna. Si giocherà all’interno del PalaConi in via Lazio a Nuoro. La manifestazione vuole ricordare la figura di due amici del basket isolano, prematuramente scomparsi: Roberto Ravarotto, ex giocatore della Gennargentu Nuoro e dell’Ichnos Nuoro, deceduto nell’agosto del 2016 a 41 anni a seguito di un incidente stradale, e Marco Fadda, atleta della A.S.D. Gennargentu Nuoro, classe 1974 deceduto, anch’egli di incidente stradale sulla SS 131 ad aprile del 2000, all’età di 26 anni. Si comincia appunto nella giornata di venerdì 25 aprile alle 16:30 con la prima sfida tra il Veneto e la Campania e a seguire alle 18:30 in campo la rappresentativa della Toscana opposta alla formazione di casa della Sardegna guidata dal Referente tecnico territoriale Nicola Pintonello, assistito da Roberto Sar, Matteo Mastropietro e Sara Puddu. Il giorno dopo sono in programma quattro gare: alle 9:30 Campania contro Toscana e a seguire alle 11:30, Sardegna contro Veneto. Nel pomeriggio alle 16:30 Veneto-Toscana e alle 18:30 Sardegna – Campania. Domenica 27 aprile giornata conclusiva del quadrangolare con le gare di finale. Alle 9:30 quella per il terzo e quarto posto e a seguire la finalissima per l’assegnazione del trofeo. Subito dopo la cerimonia di premiazione delle formazioni partecipanti alla prima edizione del Trofeo Regione Sardegna – Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto. Finali che saranno seguite anche dalle rappresentative dell’Academy Femminile (classi 2010 e 2011) del Comitato regionale che all’interno della palestra del Centro Giovanile Salesiano in località Fontana Buddia a Nuoro, grazie all’ospitalità dell’A.S.D. Ichnos Nuoro, si affronteranno in una partita di allenamento.