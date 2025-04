Web Project Sottorete vince al tie-break contro Terranova: secondo posto sempre più vicino

Olbia – Vittoria fondamentale per la Web Project Sottorete, che ad Olbia supera il Centro Commerciale Terranova per 3-2 (20-25, 25-21, 21-25, 25-19, 16-14) nella sesta giornata del girone B Promozione della Serie D maschile.

Con questo successo, la squadra algherese conquista altri due punti, salendo a 8 punti complessivi, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte. Il secondo posto, decisivo per gli incroci playoff, è ormai a un passo, in attesa dell'ultima sfida tra Time Out Olbia e Spring Sennori.

«È stata una partita difficile, perché sentivamo tutta la tensione della gara – ha dichiarato il tecnico Enrico Granese – abbiamo giocato tutti ed è stata una bella partita. Mi sento di menzionare l’ottimo lavoro dei due liberi, sia Jacopo Bruno, ma oggi soprattutto Davide Mura, che ha fatto una partita fantastica. Ma chi ha vinto è il collettivo, perché siamo riusciti a compattarci al momento giusto».

Granese ha anche ripercorso i momenti chiave dell'incontro: «Il primo set è andato un po' così, ci siamo fatti recuperare e superare. Nel secondo siamo andati noi in comando e l’abbiamo ottenuto. Nel terzo abbiamo ripetuto l’errore del primo, mentre il quarto l'abbiamo vinto tranquilli, con un ottimo gioco in battuta di Tommaso Caneo. Nel quinto set abbiamo avuto qualche pausa, ma siamo riusciti comunque a portarlo a casa e a conquistare due punti molto importanti, ipotecando il secondo posto».

In classifica, la Time Out Olbia resta primo con 15 punti (e ancora imbattuto), la Web Project Sottorete è seconda a 8 punti, Spring Sennori insegue a 5 ma con una partita ancora da giocare. Il Centro Commerciale Terranova chiude il girone a quota 5 punti.

Domenica, nell'ultima gara del pool promozione, tra Time Out Olbia e Spring Sennori, si definirà ufficialmente la classifica. Se Olbia manterrà la sua imbattibilità stagionale, il secondo posto della Web Project sarà confermato. A quel punto la squadra algherese sfiderà nei playoff la terza classificata del Girone A, verosimilmente il Cus Cagliari.