Karate, oro internazionale per Maira Barabesi a Malta: l’atleta algherese brilla tra le cinture nere senior

Ancora una grande affermazione internazionale per il karate algherese. Maira Barabesi, atleta della Why Company Martial Gym di Alghero, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria combattimento cinture nere senior al trofeo internazionale disputato a Malta. Una competizione di alto livello che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa, dal Nord Africa e perfino dagli Stati Uniti.

La categoria in cui Barabesi si è imposta è considerata la più prestigiosa del torneo, riservata ai migliori interpreti della disciplina. Per l’atleta algherese, già campionessa italiana 2024, si tratta dell’ennesima conferma del proprio valore tecnico e della propria solidità agonistica. A una settimana dai brillanti risultati ottenuti dai giovani della società al campionato nazionale, questo trionfo ribadisce l’eccellenza del lavoro svolto all’interno del dojo algherese.

Ma il bottino di Maira non si è fermato all’oro individuale: ha infatti ottenuto anche un argento nella gara a squadre, insieme ad altre atlete sarde, e un bronzo nel karate tradizionale, disciplina in cui si cimentava per la prima volta in assoluto. Un esordio affrontato con spirito competitivo e apertura alla sperimentazione.

Fuori dal tatami, Maira è già impegnata nel percorso formativo per il corso di allenatore federale, affiancando i maestri della Why Company nell’insegnamento ai più piccoli. Un segnale di continuità e responsabilità che arricchisce il suo profilo di atleta e futura guida per le nuove generazioni del karate algherese.