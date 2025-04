Sport Dinamo Sassari, quinto successo consecutivo: battuta Derthona e playoff sempre più vicini

Dopo il poker di vittorie maturate negli ultimi incontri di Lba, quinto successo consecutivo quello conseguito-poche ore fa- dalla Dinamo Sassari nel 27° turno del massimo campionato di basket italiano. Un incontro, disputato dalla formazione isolana e terminato sul risultato di 87-82 per la compagine sarda, che ha visto il team sassarese sconfiggere un’ottima squadra come la Derthona Basket, la quale le ha proprio tentate tutte (cestisticamente parlando ovviamente) per ottenere l’intera posta in palio. Una gara-inoltre- appena svoltosi al PalaSerradimigni, in cui il Banco ha giocato con grande determinazione e grinta, che da un lato consente a Bendzius e compagni di legittimare ulteriormente la salvezza appena conseguita e che d’altro tiene viva la speranza di ottenere un posto nei playoff, il cui raggiungimento risultava insperato fino a poco tempo fa. In merito alla gara, partenza sprint da parte della compagine allenata dal giovane tecnico Massimo Bulleri capace, già dai primissimi istanti del match, di portarsi su un vantaggio che si attestava (quasi) sulla doppia cifra (14-5 al 4° minuto), la quale, raggiunta a metà periodo, veniva mantenuta per buona parte del primo quarto (18-8 al 6°) rendendo certamente felice l’intera tifoseria biancoblù accorsa per assistere all’incontro. Ultimi giri di lancette della prima frazione di gioco che si concludevano- però-con un rientro "in pista" da parte della formazione piemontese in grado di ridurre parzialmente lo svantaggio precedentemente subito e di chiudere il quarto con uno scarto di “soli” 4 punti (20-16), situazione, ora menzionata, che indubbiamente riportava la squadra del Nord- Italia pienamente in partita. Alla ripresa delle ostilità, il match proseguiva (almeno inizialmente) con una Dinamo (sempre) davanti nel punteggio (31-27 a circa 3 minuti dal termine periodo e 34-30 a 2 minuti dal termine della frazione di gioco), ma che, successivamente, vedeva la squadra isolana ,negli ultimissimi momenti dal fischio di sirena del secondo periodo, raggiunta dai “Leoni” sul risultato di parità (36-36), rendendo, in tal modo, la gara estremamente interessante e ricco di suspance. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, il match era, infatti, contraddistinto dai due team che giocavano a rincorrersi nel punteggio e che, al termine del periodo, chiudevano la terza frazione sul risultato (ancora) di perfetta parità (57-57 al 30°). In merito all’ultima parte della contesa questa era caratterizzata, dapprima, da un sostanziale equilibrio e, successivamente, da una Dinamo particolarmente vogliosa di ottenere l’agognata vittoria, ottenendo un vantaggio che giungeva (nuovamente come ad inizio gara) sulla doppia cifra, situazione, appena menzionata, che veniva erosa- però-dal team erosa dal team bianconero parzialmente nelle ultimissime battute del match. Partita che si concludeva, tuttavia, con un esito favorevole alla formazione biancoblù. Risultato finale del match Dinamo Sassari 87- Derthona Basket 82. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà, a Varese, il giorno 19 aprile 2025 alle ore 18.00 contro l’ostica compagine locale allenata dall’ottimo tecnico Ioannis Kastritis.