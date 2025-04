Scommesse sportive. I pronostici di Mr Simon: Inter-Cagliari, pochi gol in vista

Questa settimana Mr Simon punta tutto su una sola partita, ma di altissimo profilo: Inter-Cagliari, in programma sabato 12 aprile alle ore 18.00. Una sfida che mette di fronte la capolista e una delle squadre più imprevedibili del campionato, nel contesto delicato di un finale di stagione che regala emozioni e tensioni a ogni turno.

Come sempre, la parola d’ordine è analisi. Ogni dettaglio va osservato con lucidità, senza lasciare nulla al caso: solo così si può affrontare un pronostico con la giusta serenità. I numeri suggeriscono una tendenza chiara: nei primi tempi si segna poco. E quando gioca in casa, l’Inter parte ovviamente con i favori del pronostico.

Ma c’è un fattore da non sottovalutare: la squadra di Inzaghi arriva da un'importante trasferta europea in Germania, che ha richiesto un notevole dispendio di energie. Il rischio è che l’inizio di gara possa risultare più bloccato del previsto, specie se il Cagliari dovesse presentarsi con un atteggiamento difensivo e ordinato, tipico delle formazioni che arrivano a San Siro per strappare un punto.

La chiave della partita potrebbe arrivare nella ripresa, con una giocata individuale che spezza l’equilibrio. Tuttavia, secondo l’analisi di Mr Simon, sarà una sfida avara di gol.

I consigli della settimana:

Entrambe le squadre segnano: NO – Quota 1.70 (bet365)

Risultato esatto: Inter 1-0 Cagliari – Quota 7.00

In bocca al lupo, appassionati di calcio e cari lettori di Gazzetta Sarda!

E ricordate sempre: giocate con responsabilità.