Dinamo Sassari travolge Pistoia 86-63 e ipoteca la salvezza in Serie A

Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, partenza-tuttavia- sprint del team pistoiese il quale, “spinto” dal suo caloroso pubblico, era capace di infliggere, in questo scorcio di gara, un pesantissimo parziale di 10-0, che- certamente- tramortiva la squadra isolana, che- tuttavia- era in grado, a pochi minuti dal termine del secondo quarto, prima di pareggiare e poi di passare in vantaggio chiudendo il periodo sul risultato di 35-32, esito, appena menzionato, che dava speranze di successo a entrambi i team presenti sul parquet. Il rientro in campo per la disputa della seconda parte dell’incontro proponeva, invece, una Dinamo Sassari particolarmente incisiva sia in difesa che(soprattutto) in ambito realizzativo, infatti il roster sassarese “piazzava” un parziale di 17-0 che poneva il match su binari consoni alla squadra allenata dal giovane tecnico Massimo Bulleri (34-48 al 36° minuto di gioco) il quale, al fischio di sirena della terza frazione, vedeva il suo team essere in vantaggio di 14 lunghezze(43-57 al 30° minuto) situazione, ora citata, che- indubbiamente- faceva felice l’intera tifoseria cara al presidente Sardara. In merito all’ultima parte dell’incontro, questa era- inoltre-caratterizzata da un Banco in grado di amministrare il vantaggio precedentemente accumulato, portando a casa un’ottima vittoria, che, come abbiamo antecedentemente affermato, garantisce (di fatto) la salvezza alla compagine sarda. Esito finale dell’incontro Estra Pistoia 63- Dinamo Sassari 86. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà il giorno 13 aprile 2025 alle ore 17.30 contro l’ottima Derthona Basket allenata dall’espero tecnico Walter De Raffaele.

Dopo il tris di vittorie ottenute negli ultimi incontri di Lba, ennesimo successo della Dinamo Sassari nel match svoltosi- poche ore fa- nel massimo campionato di basket italiano. Una gara, appena disputata dalla formazione sassarese e terminata con il risultato di 86-63 in favore della compagine sarda, che da una parte ha visto la formazione isolana sconfiggere il fanalino di coda Estra Pistoia (garantendosi in questo modo di fatto la permanenza in Serie A) e che d’altro permette (anche se la matematica ancora non lo consente) una maggiore serenità e tranquillità di tutto l’ambiente biancoblù in vista di questa ultima parte di Stagione. In merito al match, primo quarto contraddistinto (almeno inizialmente) da pochi canestri messi a segno da parte delle due squadre in campo con le due compagini che si trovavano, a metà periodo, sul risultato di 5-2 in favore del team toscano il quale, sebbene stia davanti per buona parte della frazione di gioco, veniva sorpassato dalla compagine sarda, che riusciva a chiudere questa prima parte del match in vantaggio con il risultato di 18-15.