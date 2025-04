L'Amatori Rugby Alghero cede a Parma, ma tiene vivo il sogno del terzo posto

La penultima giornata di campionato non sorride all'Amatori Rugby Alghero, sconfitto di misura a Parma per 17-14 dal Rugby Parma FC 1931 nella diciassettesima gara del campionato di serie A girone B. Una partita equilibrata, segnata dal forte vento e dalle condizioni meteorologiche avverse, decisa da pochi episodi, lascia comunque agli uomini del coach Marco Anversa la possibilità concreta di centrare il terzo posto nell'ultima sfida casalinga contro il Noceto. Ma prima io recupero con il Lecco di domenica prossima.

Al "Campo Banchini" di Parma, gli algheresi erano partiti bene, trovando già al 4' la meta con Natchkeba, trasformata da Perello (0-7). Immediata la risposta dei padroni di casa con Faissal, che accorcia sul 5-7. Parma si porta in vantaggio al 24', ancora con Faissal, trasformazione di Colla (12-7), ma al 27' arriva la pronta replica catalana con Armani, trasformata da Perello per il sorpasso (12-14). La svolta definitiva al 4' del secondo tempo, con la meta decisiva di Piccioli per il 17-14 finale.

L'Amatori Rugby Alghero torna da Parma con un punto prezioso in classifica, portandosi a 53 punti, a sole tre lunghezze dal Rugby Noceto, prossimo avversario al "Maria Pia" il 26 aprile. Prima affronterà il Lecco nel recupero della scorsa giornata. Con un risultato positivo a Lecco quella con il Noceto potrebbe essere una gara fondamentale per gli algheresi, che con una vittoria piena (5 punti) potrebbero superare proprio gli emiliani e conquistare il terzo posto, concludendo brillantemente una stagione fin qui molto positiva, dopo la sofferta salvezza ottenuta la scorsa stagione.

Due settimane di intenso lavoro attendono ora il tecnico Marco Anversa e i suoi ragazzi, pronti per l'ultimo decisivo atto del campionato davanti al pubblico amico.

Tabellino: Rugby Parma FC 1931 vs Amatori Rugby Alghero – Campo Banchini, Parma – 06/04/25: 17-14

Marcatori: p.t. 4’ m Natchkeba tr Perello (0-7), 10’ m Faissal nt (5-7), 24’ m Faissal tr Colla (12-7), 27’ m Armani tr Perello (12-14); s.t. 4’ m Piccioli nt (17-14)

Rugby Parma FC 1931: Calvi; Faissal, Manfrini, Piccioli (V), Bosi; Colla, Villani; Borsi (C, 68’ Corazza), Andreoli, Poli; Granieri, Schianchi; Babbo (45’ Calì), Bonofiglio, Quiroga; a disposizione: Scrimieri M., Badagnani, Ciusa, Busetto, Violi, Marani. All. Frati, Prestera

Amatori Rugby Alghero: May (64’ Delli Carpini); Calabrò, Russo (76’ Marrone), Serra (C), Delrio; Perello, Armani; Shelqeti, Marcellan, Lenoci; Canulli (V), Capozzucca; Cincotto (74’ Tveraga), Spirito (48’ Stefani), Natchkeba; a disposizione: Gueye, Gabbi, Fierro, Bombagi. All. Anversa

Arbitro: Lorenzo Pedezzi (BS) Giudici di Linea: Christian Covati (PC), Alfonso Poggipolini (BO) Cartellini: 28’ giallo Granieri, 28’ giallo Capozzucca, 68’ giallo Piccioli Calciatori: Colla (Rugby Parma) 1/3, Perello 2/2 Note: Nuvoloso con vento molto forte, 14° circa. Campo sintetico. Spettatori circa 200 persone Punti conquistati in classifica: Rugby Parma FC 1931 4, Amatori Rugby Alghero 1