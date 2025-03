Sport Impresa Dinamo: travolta la capolista Trapani al PalaSerradimigni, terza vittoria consecutiva

Dopo i due ottimi successi maturati negli ultimi incontri del massimo campionato di basket italiano, terza vittoria di fila della Dinamo Sassari in questa seconda parte del terzo mese dell’anno 2025. La compagine sarda, infatti, sconfigge, nel match svoltosi poche ore fa al PalaSerradimigni, per 92-80 - addirittura- la capolista Trapani Skark allenata dall’ottimo tecnico Jasmin Repesa. Un risultato, quello appena conseguito, che non solo fa felice l’intera tifoseria sarda accorsa al palazzetto sassarese per vedere l’incontro (dando- perciò- continuità alle precedenti vittorie), ma che lascia un pizzico di amarezza per quella che poteva essere la Stagione del team biancoblù se si fosse avuto, nei precedenti match, un simile excursus di risultati. In merito alla contesa, partenza con il freno a mano tirato del roster sassarese il quale subiva, nei primi istanti di gioco, un vantaggio che si attestava sulla doppia cifra (5-15), risultato, appena citato, che certamente non rendeva affatto contenti i supporter sardi venuti nell’impianto sportivo isolano per assistere al match. La Dinamo-tuttavia- spinta-naturalmente- dal suo caloroso pubblico, nonostante un ulteriore-(pesante) scarto subito nei minuti successivi (8-20 al 6°) aveva la forza, grazie alle sue indubbie qualità cestistiche, di rientrare in gara, chiudendo la prima frazione di gioco sul risultato di 21-25, esito che era- indubbiamente- una differenza minima per come si era posto la gara nei primissimi minuti. Al rientro sul parquet dopo il piccolo intervallo, la partita aveva un proseguo del tutto inaspettato. La squadra sassarese - infatti- prima riduceva il divario di punti precedentemente subito e, successivamente, era in grado di “sorpassare” la compagine siciliana (la quale, desideriamo ribadirlo, è la formazione prima della classe fino a questo momento dell’attuale Lba) infliggendole un parziale (5-0), che incominciava a porre il match su binari consoni al team biancoblù. Seconda parte della frazione di gioco (chiusa sul risultato di 46-41 per la formazione sarda) ed intero terzo periodo-infatti- che vedevano (nonostante le ottime resistenze del roster trapanese) la compagine sarda sempre in vantaggio (72-57 al termine del terzo quarto), fornendo, perciò, un risultato (almeno nelle proporzioni) del tutto inaspettato alla vigilia del match. In merito all’ultima parte della gara, il match-ormai indirizzato a favore del roster allenato dall’ex giocatore Massimo Bulleri- veniva amministrato con facilità dalla formazione isolana, la quale portava a casa una vittoria preziosissima sia per la posizione in classifica che per il morale dell’intero mondo cestistico che ha questi colori stampati nel proprio cuore. Risultato finale della gara Dinamo Sassari 92 Trapani Shark 80. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione sarda. Questo avverrà il giorno 6 aprile alle ore 17.30 contro l’ostica Estra Pistoia allenata dall’ottimo mister Gasper Okorn.