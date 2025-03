Sport La Coppa Italia Zona 8 di Karting si è aperta nel weekend a Sestu. Basoli ha vinto la classe regina, a segno anche Piu, Lai, Anedda, Pillai e Mostallino

La Coppa Italia Zona 8 di Karting e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport si sono aperti lo scorso fine settimana a Sestu con il primo round della stagione, organizzato da Gt Shardana Motorsport. Ventisei in tutto i piloti che si sono presentati al via delle diverse categorie nel circuito SestuGo. Ad aggiudicarsi la classe regina Kz2 è stato il campione regionale in carica Giorgio Basoli, che ha preceduto Gian Pietro Oggiano e Nicola Salis. Nella nutrita Kzn Under, invece, sul gradino più alto del podio è salito Francesco Piu, mentre in seconda e terza posizione si sono classificati, nell’ordine, Stefano Casula e Alessandro Loi. In Kzn Over si è registrato il successo di Alessio Lai, primo davanti a Stefano Demontis e Francesco Corrias. Matteo Anedda ha siglato il successo nella Okn Senior; la Kzn Over50 è andata invece a Giuseppe Pillai, che ha preceduto Antonello Atzori e Fabrizio Fois e infine, la Okn Junior è andata in archivio col successo di Alessandro Mostallino davanti a Luca Meloni e Mirko Maguledda. “La fase organizzativa è stata dura, ma ce l’abbiamo fatta”, ha commentato Eleonora Basoli della Gt Shardana Motorsport. "Un ringraziamento speciale va ad Antonio Dettori, Delegato Regionale Aci Karting. Ringraziamo anche SestuGo, Aci Cagliari, Hotel Grillo, Meloni Forniture, Isotech srl, FormationLap Ssd e Tk Motors"