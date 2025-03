Serie A, giornata 29: i pronostici di Mr. Simon

La 29ª giornata di Serie A è pronta a prendere il via, con diverse partite dall'esito incerto e numerosi spunti di analisi per gli appassionati di scommesse sportive. Tra le variabili che influenzano i risultati, la varianza gioca un ruolo fondamentale, motivo per cui il metodo 1X2 si rivela spesso efficace nel lungo periodo.

Ecco la TRIS di pronostici di Mr. Simon:

Monza - Parma (sabato 15 marzo, ore 15:00)

Il Monza non ha mai battuto il Parma in Serie A. L'ultimo successo dei brianzoli risale al 1985, mentre i ducali si sono imposti nella gara d'andata. Tuttavia, il Parma in trasferta fatica a trovare continuità.

Pronostico: X2 (quota 1.36 - Bet365)

Risultato esatto consigliato: 0-1 (quota 8.00)

Fiorentina - Juventus (domenica 16 marzo, ore 18:00)

All’andata finì 2-2 a Torino. La Fiorentina ha alternato vittorie e sconfitte nelle ultime otto gare, senza mai pareggiare. La Juventus, dopo il pesante 0-4 interno contro l’Atalanta, è chiamata a riscattarsi in uno stadio storicamente ostico ma dove vanta un’ottima tradizione.

Pronostico: X (quota 3.20)

Risultato esatto consigliato: 1-1 (quota 6.00)

Atalanta - Inter (domenica 16 marzo, ore 20:45)

Sfida di alta classifica tra due squadre che negli ultimi 15 scontri diretti hanno totalizzato quattro vittorie a testa e sette pareggi, segnando 21 gol ciascuna. L’Atalanta, tra le mura amiche, è una vera fortezza: nelle ultime 23 gare casalinghe di campionato, ha perso solo una volta, contro il Napoli.

Pronostico: 12 (quota 1.33)

Risultato esatto consigliato: 1-2 (quota 10.00)

Gli appassionati di calcio e lettori di Gazzetta Sarda sono invitati a giocare con moderazione e responsabilità. In bocca al lupo!