L'Ifab rivoluziona il regolamento: se il portiere perde tempo, sarà calcio d'angolo

La International Football Association Board (Ifab) ha deliberato una svolta epocale per il regolamento calcistico. Durante la riunione tenutasi a Belfast in vista della stagione 2025/26, l'organo che presiede le norme del calcio mondiale ha deciso di introdurre un cambiamento radicale per contrastare le perdite di tempo da parte dei portieri.

La nuova regola impone un tempo massimo di otto secondi per il portiere affinché rimetta in gioco il pallone dopo averlo bloccato. Trascorso il tempo limite, l'arbitro inizierà un countdown visibile, alzando il braccio negli ultimi cinque secondi per segnalare l’imminente scadenza. Se il portiere non effettua la rimessa entro il tempo stabilito, la squadra avversaria otterrà un calcio d'angolo invece di una semplice ammonizione o una punizione indiretta.

Questa regola, che fino ad oggi era stata sperimentata nei campionati Primavera con l'assegnazione di una rimessa laterale anziché del corner, rappresenta un'innovazione destinata a modificare le strategie di gestione del possesso palla.

Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore a partire dalla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, che prenderà il via il 14 giugno. Si tratta di un cambiamento significativo, che potrebbe influenzare profondamente il gioco, riducendo le perdite di tempo e incentivando un ritmo più dinamico.

Gli estremi difensori dovranno quindi adattarsi rapidamente: il tempo delle pause prolungate e delle rimesse lente sembra destinato a finire.