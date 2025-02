Bivol si prende la rivincita: battuto Beterbiev ai punti, è lui il re dei mediomassimi

Il verdetto che cambia la storia. Dmitry Bivol ha sconfitto Artur Beterbiev con una vittoria ai punti per decisione maggioritaria, detronizzando il campione imbattuto e diventando il nuovo re indiscusso dei pesi mediomassimi. Un match tiratissimo, giocato su centimetri e dettagli, si è concluso con i cartellini dei giudici che hanno sancito il verdetto: 116-112, 115-113 e un pari 114-114. Una prestazione chirurgica che ha messo fine all'imbattibilità di Beterbiev, fino a oggi considerato il pugile più devastante della categoria.

La The Last Arena di Riyadh, teatro dell'evento, ha assistito a una battaglia che ha rispettato ogni aspettativa. Bivol, sconfitto nel primo atto della sfida lo scorso ottobre, ha impostato il match sulla sua difesa impeccabile e sulla mobilità, limitando il volume di colpi dell’avversario e mandandolo spesso a vuoto con spostamenti millimetrici. Beterbiev, come da copione, ha cercato di imporre il suo stile aggressivo, cercando l’affondo con la sua potenza da KO, ma si è trovato di fronte un avversario perfettamente preparato a spezzarne il ritmo.

"Mi sono preparato per questo momento per mesi. Sapevo che avrei dovuto combattere il match perfetto per batterlo, e così è stato. Ora voglio il rispetto che merito", ha dichiarato un raggiante Bivol nel post-match.

Per Beterbiev questa sconfitta è un colpo durissimo: a 39 anni, con una carriera costellata di successi e KO devastanti, il russo perde per la prima volta in carriera e lascia sul ring tutte le sue cinture. Ma il guerriero di origine daghestana non si arrende e ha già rilanciato la sfida: "Sono pronto a rifarlo. Non finisce qui".

Il mondo della boxe già parla di una possibile trilogia per chiudere il cerchio tra questi due giganti. Umar Kremlev, presidente dell'International Boxing Association (IBA), ha già manifestato l’interesse a organizzare un terzo match a Mosca, per decidere una volta per tutte chi sia il vero dominatore della categoria.

Intanto, Bivol si gode il trono. Con questa vittoria scrive una nuova pagina della boxe e si consacra campione assoluto dei mediomassimi. Ora resta da capire se la sua era sarà quella del dominio o se Beterbiev troverà la forza per riprendersi tutto. Il ring, come sempre, darà la risposta.