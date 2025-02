Cagliari che sbaglia l’approccio. La Juventus sblocca subito con Vlahovic e tiene sino alla fine

Con questa libertà un Vlahovic in fiducia prova a spadroneggiare. Il Cagliari di Nicola, di contro, incappa in continui errori tecnici in fase di costruzione. Alla mezz’ora Vlahovic innesca ancora Yildiz che sbatte sul piedone di Caprile: il 4-1-4-1 di Motta si spalma bene in pressione sul 4-5-1 di casa e il raddoppio pare ormai maturo quando Conceiçao al limite dell’area piccola svirgola un pallone sbucato dal nulla. Dall’altra parte Zortea non angola una buona occasione dal limite e la graduale crescita del Cagliari si riflette anche su un colpo di testa alle stelle di Luperto, da ottima posizione. I buoni segnali nella coda della prima frazione di gioco inducono Nicola a fornire supporto a un Piccoli troppo spesso da solo, così dopo l’intervallo torna in campo Luvumbo dopo oltre due mesi di stop per una distorsione alla caviglia sinistra: fuori Felici. L’effetto non tarda a mostrarsi, perché l’angolano infiamma subito l’Unipol Domus e Weah deve spendere l’ammonizione per evitare una sua sgasata in campo aperto. A questo punto Nicola fa un passo oltre e dopo dieci minuti toglie anche Deiola per passare a un 4-4-2 più offensivo con l’aggiunta di Coman. In risposta Motta, a fronte di una nuova ripresa al di sotto dei primi 45 minuti, aggiunge alla serata cagliaritana sia Douglas Luiz che Kolo Muani per Koopmeiners e Conceiçao, riproponendo quindi la convivenza tra il francese e Vlahovic. La Juventus, però, non smette di boccheggiare mentre i padroni di casa crescono in fiducia e il secondo tempo continua a essere una sfida a scacchi tra i due allenatori: entrano a coppie Viola, Marin, Rouhi e Thuram. I bianconeri stringono i denti e provano a ripartire, Douglas Luiz fa giusto in tempo a lanciare Vlahovic in campo aperto (para ancora Caprile) e poi dà l’ennesimo forfeit della stagione, ma è Coman a divorarsi la migliore occasione con un bel tiro dall’interno dell’area di rigore che manca di poco l’incrocio dei pali più vicino. I rossoblù chiudono tutti all’attacco con un 4-2-4, quarto modulo della serata, e i bianconeri chiudono senza fiato. Le ultime occasioni, però, son tutte della Signora, ma a negarle c’è sempre Caprile. Davanti, però, contro un eroico Gatti, non c’è nulla da fare.

Soffrendo e boccheggiando, la Juventus batte a domicilio il Cagliari vincendo la quarta partita consecutiva in Serie A e chiudendo la giornata di campionato al quarto posto solitario in classifica. Decide a inizio match il ritrovato Vlahovic, che sfrutta uno svarione di Mina e si prende la copertina di una serata più volte sbattuta sulle parate di Caprile. Koopmeiners arriva da una partita in cui ha giocato reduce dalla febbre. Nessun problema, Thiago Motta non può farne a meno e lo ripropone titolare anche a Cagliari. Chi invece riposa inizialmente è Kolo Muani che lascia il posto a Vlahovic per la prima volta in campionato, mentre in fascia si rivede YIldiz che fa rifiatare Nico Gonzalez. Davide Nicola, invece, persegue la strada della continuità con esattamente gli stessi undici calciatori che lo scorso turno avevano ottenuto un prezioso pareggio in casa dell’Atalanta. Il primo a tentare lo spunto è proprio Yildiz sulla sinistra, ma a offrire su un piatto d’argento il “boost” di fiducia a Vlahovic è appunto Mina, che al 12’ gestisce malissimo il giro palla da ultimo uomo e finisce per regalare al serbo tutta la trequarti di campo: Caprile saltato con una finta di corpo e palla in rete, nel primo match da titolare nel 2025 in campionato. sardi provano subito a reagire con aggressività allo svantaggio, ma i meccanismi difensivi sembrano perlomeno da ricalibrare. Per esempio, su un lancio lunghissimo di Di Gregorio, Yildiz si trova praticamente solo in fuga inseguito da Zappa: Caprile mura il tiro del numero 10 bianconero e poco dopo deve fare lo stesso con Conceiçao su un’altra dormita della retroguardia.