Scommesse sportive: i pronostici di Mr. Simon

Dopo l'harakiri delle italiane in Europa, il campionato di Serie A riprende con la 26^ giornata, regalando scontri interessanti e qualche testa-coda che promette scintille. Partite che, almeno sulla carta, sembrano avere un esito scontato, ma il calcio, si sa, è l'arte dell'imprevedibile. E proprio su questo si basa la magia delle scommesse, un gioco che attira milioni di appassionati ogni anno. Questa settimana, il focus della nostra TRIS è tutto sul mercato Goal/No Goal.

Empoli - Atalanta (Domenica 23 febbraio, ore 18:00)

L'Empoli si presenta con tre sconfitte consecutive sul groppone, ma l'Atalanta non se la passa meglio. L'eliminazione dalla Champions League brucia, e la "Dea" dovrà dimostrare di non essersi smarrita. Sfida dal pronostico intrigante, con entrambe le squadre a caccia di riscatto. Suggeriamo "Entrambe le squadre segnano Sì" (quota 1.80 - Bet365). Per i più audaci: Risultato esatto 1-1 (quota 7.50).

Cagliari - Juventus (Domenica 23 febbraio, ore 20:45)

La Unipol Domus si prepara al tutto esaurito per una gara dal sapore sempre particolare. Il Cagliari sta dimostrando solidità, la Juventus invece deve metabolizzare l'ennesima eliminazione europea. All'andata fu pareggio e lo scenario potrebbe ripetersi. Suggeriamo "Entrambe le squadre segnano Sì" (quota 1.80). Per chi ama il rischio: Risultato esatto 2-2 (quota 15.00).

Roma - Monza (Lunedì 24 febbraio, ore 20:45)

Nel 2025 la Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A e che ha subito meno reti. La solidità dei giallorossi, unita ai precedenti favorevoli contro il Monza (tre vittorie e due pareggi in campionato), fanno pendere la bilancia dalla loro parte. Suggeriamo "Entrambe le squadre segnano No" (quota 1.70). Per chi vuole puntare sul risultato esatto: Roma - Monza 2-0 (quota 6.00).

Buona fortuna a tutti gli appassionati di sport e, come sempre, ricordatevi di giocare in modo responsabile.

A presto con i pronostici di Gazzetta Sarda!