Scommesse sportive – I pronostici di MR SIMON - serie A, giornata 25: analisi e pronostici di un turno spettacolare

Il campionato di Serie A entra nel vivo con la 25ª giornata, un turno che promette spettacolo grazie agli incroci affascinanti offerti dal calendario. Il format del calcio spezzatino, ormai consolidato, consente di analizzare con maggiore precisione il termometro delle squadre impegnate nel weekend. E per questa giornata, ci affidiamo alla logica del segno 1X2, cercando di massimizzare le probabilità di successo con una sintesi efficace delle sfide più attese.

Atalanta-Cagliari (sabato 15 febbraio, ore 15.00)

Una sfida che, guardando i precedenti recenti, non contempla il segno X: nelle ultime 19 gare tra le due squadre, nessun pareggio, con 11 vittorie per l'Atalanta e 8 per il Cagliari. La formazione di Gasperini arriva con il vento in poppa, avendo vinto due delle ultime tre partite, mentre i sardi hanno raccolto appena quattro punti contro squadre della parte sinistra della classifica. Il divario tecnico e la solidità della Dea in casa spingono verso un pronostico secco.

Pronostico: Segno 1 (quota 1.40 - bet365)

Risultato esatto consigliato: 1-0 (quota 8.00)

Parma-Roma (domenica 16 febbraio, ore 18.00)

Sfida dal sapore storico tra due club con percorsi molto diversi in questo campionato. Il Parma è reduce da tre sconfitte consecutive e, statistica alla mano, la Roma è la squadra che più ha fatto soffrire i ducali nella storia della Serie A. In 15 precedenti recenti, un solo pareggio, segnale di un confronto che spesso si conclude con una squadra nettamente vincente. I giallorossi, forti di una migliore qualità e solidità, partono favoriti per l'intera posta in palio.

Pronostico: Segno 2 (quota 2.10)

Risultato esatto consigliato: 1-2 (quota 9.00)

Juventus-Inter (domenica 16 febbraio, ore 20.45)

È il big match del weekend, una sfida che promette scintille. All'andata finì con uno spettacolare 4-4, e i precedenti recenti raccontano di una Juventus imbattuta in dieci delle ultime undici sfide contro i nerazzurri. Tuttavia, i bianconeri restano l'unica squadra ancora senza sconfitte casalinghe in questa stagione, mentre l'Inter ha dimostrato grande solidità rimanendo imbattuta nelle ultime tre gare contro la Vecchia Signora. Con questi numeri, il pareggio sembra l’opzione più sensata.

Pronostico: Segno X (quota 3.20)

Risultato esatto consigliato: 1-1 (quota 6.00)

Buona fortuna a tutti gli appassionati di calcio e lettori di Gazzetta Sarda! Ricordate sempre di giocare con responsabilità.