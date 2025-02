Sport Atalanta-Cagliari, via alla vendita dei biglietti: accesso riservato ai possessori di Fidelity Card

È partita la vendita dei tagliandi per la trasferta del Cagliari a Bergamo, dove sabato alle 15 i rossoblù affronteranno l'Atalanta. Per il settore ospiti sono previste restrizioni: i biglietti, al costo di 25 euro, saranno disponibili esclusivamente per i possessori di Fidelity Card. La vendita chiuderà inderogabilmente alle ore 19 di venerdì. Nel frattempo, al Crai Sport Center di Assemini, la squadra di Davide Nicola prosegue la preparazione. Sessione in palestra per attivare la muscolatura, poi esercitazioni sul possesso palla e, per chiudere, partitella a campo ridotto. Un programma intenso per affinare ritmo e schemi in vista della sfida contro la Dea.