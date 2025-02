Gymnasium Pallavolo Alghero: sconfitta al tie-break contro Orion Sassari, ma il quarto posto resta solido

“Abbiamo perso 3-2 in una partita molto tirata e intensa. Loro ci hanno messo in difficoltà soprattutto sulle nostre ricettrici, creando problemi nella correlazione ricezione-attacco. Nel quarto set siamo riusciti a limitare la loro centrale alta, ma nel quinto set non siamo riusciti a fare il cambio palla e questo ci ha penalizzato”, ha dichiarato il tecnico Pasqualino Sotgia al termine della gara.





I primi due set hanno visto un sostanziale equilibrio, con le sassaresi che si sono aggiudicate il primo parziale (23-25) e la Gymnasium che ha risposto conquistando il secondo (26-24). Nel terzo set, le ospiti hanno preso il controllo, imponendosi per 18-25, ma le algheresi non si sono arrese e, grazie a una maggiore organizzazione difensiva e a un buon lavoro a muro, hanno portato il match al tie-break vincendo il quarto set 25-22. “È un vero peccato, perché questa partita era importante per consolidare il quarto posto in classifica, dato che l’Orion era una nostra diretta concorrente.





Per un pelo hanno avuto la meglio, ma le ragazze si sono impegnate molto e hanno giocato una buona gara”, ha aggiunto Sotgia. Nonostante la sconfitta, la Gymnasium mantiene il quarto posto in classifica con 25 punti. Le prossime gare saranno decisive per difendere la posizione e, se possibile, tentare l’assalto al podio del Girone C.

La Gymnasium Pallavolo Alghero cede al tie-break contro l’ASD Orion Sassari nella dodicesima giornata del campionato di Serie D Femminile – Girone C. Un match combattuto e ricco di emozioni, concluso con il risultato di 2-3 (23-25, 26-24, 18-25, 25-22, 7-15) nella palestra delle scuole media Maria Carta di Alghero. Le padrone di casa hanno messo in campo grinta e determinazione, ma non è bastato per avere la meglio su un’avversaria tatticamente preparata.