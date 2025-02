Sport Dinamo Sassari sconfitta dall’Olimpia Milano 72-78: battaglia al PalaSerradimigni, ma il finale premia i lombardi

Dopo la debacle contro la Givova Scafati dello scorso weekend e il k.o. nel match contro la temibile formazione dello Cholet, terza battuta d’arresto consecutiva in pochi giorni per la Dinamo Sassari, guidata dall’ottimo coach Bulleri. Nella gara valida come anticipo del 19° turno di LBA, il Banco viene sconfitto al PalaSerradimigni per 72-78 dalla fortissima Olimpia Milano, capitanata dall’esperta guardia Giampaolo Ricci. La partita, disputata nella ridente città del Nord Sardegna, ha visto la compagine sassarese “battagliare” dall’inizio alla fine. Solo la maggiore esperienza e qualità del roster meneghino hanno fatto la differenza al termine della contesa. Ottima partenza del roster biancoblù, capace inizialmente di ottenere un vantaggio di 5 punti (13-8), riuscendo a chiudere il primo quarto in proprio favore sul 21-20. Una situazione che metteva in chiaro alle “scarpette rosse” la difficoltà di uscire indenni dal campo isolano. Alla ripresa, però, il roster lombardo prendeva ritmo e si portava prima sul +6 (33-27) e poi concludeva il secondo quarto avanti 42-40, nonostante le ottime performance del play Cappelletti e dell’ala Bendzius. Nel terzo quarto, Milano accelerava grazie alle “bombe” di Ricci e Tonut, volando prima sul +13 e chiudendo il periodo sul 61-51, un margine che sembrava indirizzare la gara sui binari giusti per Brooks e compagni. Ma l’ultimo quarto è stato un concentrato di emozioni e colpi di scena. La Dinamo, punto su punto, erodeva il gap fino a sorpassare i lombardi (69-67) a pochi minuti dalla sirena. In quei concitati istanti, però, l’Olimpia rispondeva con Shields e i tiri liberi decisivi di LeDay, ribaltando il risultato e portando a casa una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato. Risultato finale: Dinamo Sassari 72 - Olimpia Milano 78. Il prossimo impegno per la compagine sarda è fissato per il 2 marzo alle ore 19:00 al PalaBigi, contro la Pallacanestro Reggiana guidata dall’ottimo tecnico Dimitris Priftis.