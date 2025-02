Scommesse sportive: i pronostici di MR SIMON per la 24ª giornata

La ventiquattresima giornata della Serie A è alle porte e la tensione è già alle stelle. In vetta, si lotta per lo scudetto; in coda, per la salvezza. Con i tre punti a vittoria, ogni pareggio può trasformarsi in un passo falso. È il momento di non sbagliare. E, per gli appassionati di scommesse, di puntare con attenzione.

Torino-Genoa, sabato 8 febbraio, ore 20:45

Il Torino parte con il favore dei pronostici. Imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro il Genoa, il Toro ha dimostrato solidità difensiva, grazie anche al portiere Milinkovic-Savic, in grande forma. All’andata fu uno 0-0 bloccato, ma questa volta il Torino vuole i tre punti.

Pronostico consigliato: Segno 1X (quota 1,25 – bet365)

Segno 1X (quota 1,25 – bet365) Risultato esatto: Torino-Genoa 1-0 (quota 6,00)

Cagliari-Parma, domenica 9 febbraio, ore 15:00

I rossoblù sono in piena crisi, ma la gara contro il Parma rappresenta l’occasione perfetta per rialzarsi. Sconfitti sei volte nelle ultime 10 gare alla Domus, i sardi hanno comunque un buon record contro il Parma: quattro vittorie nelle ultime cinque sfide casalinghe. Un pareggio non servirebbe a nessuno, quindi ci aspettiamo una gara aperta.

Pronostico consigliato: Segno 12 (quota 1,28)

Segno 12 (quota 1,28) Risultato esatto: Cagliari-Parma 2-1 (quota 8,50)

Inter-Fiorentina, lunedì 10 febbraio, ore 20:45

Una rivincita attesa. Dopo il pesante 3-0 dell’andata inflitto dai Viola, l’Inter cerca il riscatto a San Siro. I nerazzurri, solidi e costanti, non perdono due gare di fila dall’aprile 2023. Sarà una partita dura, combattuta fino al fischio finale, ma il segno del destino è già scritto: serve vincere.

Pronostico consigliato: Segno 12 (quota 1,18)

Segno 12 (quota 1,18) Risultato esatto: Inter-Fiorentina 1-0 (quota 7,50)

In bocca al lupo, appassionati di calcio e lettori della Gazzetta Sarda. Ricordate sempre: giocate con responsabilità.