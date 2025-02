Ginnastica Ritmica, la magia scende in pedana: Monserrato ospita la II gara regionale delle PGS Sardegna

La ginnasta più giovane in gara è la piccola Miriam Floris (Airone - Santadi), appena quattro anni e già capace di far parlare di sé. Dall’altra parte, l’esperienza di Maria Desiree Dessì (My Cocoon - Assemini), pronta a portare in pedana tutta la sua maturità. Due atlete simbolo: una rappresenta il futuro che sboccia, l’altra la sicurezza di chi ha già affrontato tante battaglie. Otto società si contenderanno la scena: dall’organizzatrice ASD Turbo di Dolianova alle rappresentanti di Santadi, Donori, Guspini, San Gavino Monreale, Sant’Andrea Frius, Terralba e Assemini.





Il loro obiettivo? Brillare a Monserrato e guadagnarsi un posto per la fase nazionale, che si terrà a giugno in Piemonte. Ma oltre alla gara, c’è di più: la condivisione di valori e la crescita sportiva che il movimento PGS incarna con orgoglio. Lo spirito di questa giornata non si misurerà solo nei punteggi, ma nei sorrisi, nella tenacia e nella voglia di crescere. Non a caso, l’hashtag ufficiale della manifestazione e delle PGS per quest'anno sportivo è #campionidisperanza, un invito a credere nello sport come strumento di riscatto e sogno.

In gara, le ginnaste del settore promozionale e del livello A: giovani promesse che affronteranno la loro sfida con la grazia e la determinazione tipiche di chi sogna in grande. Le protagoniste? 253 ginnaste provenienti da tutta la regione, molte delle quali pronte a calcare per la prima volta il palcoscenico della pedana. Qui, sotto lo sguardo attento di tecnici e giudici, ogni esercizio diventerà una storia a sé. Dai collettivi agli esercizi individuali, le performance si alterneranno tra palla fune, clavette e piccoli attrezzi.