Scommesse Sportive: I Pronostici di MR SIMON per la 23ª Giornata di Serie A

Dopo le ultime fatiche europee delle Italiane, il campionato di Serie A si prepara a regalarci emozioni con la 23ª giornata di questa stagione. Come consuetudine, ogni giornata si preannuncia ricca di partite interessanti, da analizzare con attenzione per individuare i pronostici più probabili. Ecco le proposte di MR SIMON per le prossime sfide.

Milan – Inter

In programma per domenica 2 febbraio alle ore 18:00, il derby di Milano vede i nerazzurri nettamente favoriti. I Rossoneri, infatti, hanno vinto gli ultimi due derby in tutte le competizioni, mentre, negli ultimi sette incontri, l’equilibrio è stato perfetto con tre vittorie per ciascuna squadra e un pareggio.

Pronostico: Entrambe le squadre segnano – Sì (quota 1.66 su bet365)

Risultato esatto proposto: Milan Inter 1-2 (quota 8.50)

Roma – Napoli

Domenica 2 febbraio alle ore 20:45, la capolista si presenta all’Olimpico con una serie di sette successi consecutivi, mentre i giallorossi, ora con Ranieri in panca, vantano una media gol a incontro tra le più elevate (1.9). Nonostante le fatiche in coppa e il loro stile di gioco cauto, gli uomini di Conte sono noti per concedere pochi gol. La sfida si preannuncia dunque equilibrata, ma MR SIMON consiglia il segno 2.

Pronostico: Vittoria ospite – 2 (quota 2.37)

Risultato esatto proposto: Roma – Napoli 1-3 (quota 19.00)

Cagliari – Lazio

Il match in programma per lunedì 3 febbraio alle ore 20:45 vede i Rossoblù alle prese con una difficoltà costante: nelle ultime cinque gare casalinghe contro i biancocelesti, il Cagliari ha subito sempre la sconfitta, con nove sconfitte in questo campionato e il record di aver segnato il minor numero di gol. Tuttavia, i Sardi, in casa, sono capaci di esprimere il meglio nei 90 minuti e potrebbero regalarci una partita con numerosi gol.

Pronostico: Entrambe le squadre segnano – Sì (quota 1.70)

Risultato esatto proposto: Cagliari – Lazio 2-2 (quota 13.00)

MR SIMON augura in bocca al lupo a tutti gli appassionati di calcio e ai lettori della Gazzetta Sarda. Un invito importante: ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Buona fortuna e buon divertimento con le scommesse sportive!