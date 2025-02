Lapadula vola verso nuove sfide: ufficiale il trasferimento definitivo allo Spezia

Con la maglia del Cagliari, Lapadula ha totalizzato 28 reti in 76 apparizioni. Nato a Torino il 7 febbraio 1990, Lapadula porta in sé un ricco bagaglio culturale: figlio di padre pugliese e madre peruviana, vanta anche un’esperienza internazionale con l’Albirroja, avendo realizzato 9 reti in 40 presenze con la nazionale peruviana. In bocca al lupo per la nuova avventura calcistica! L’italo-peruviano indosserà la maglia n°10 degli Aquilotti, allenati da mister D’Angelo, che stanno lottando per la promozione in Serie A. Un nuovo capitolo per un giocatore che ha sempre saputo incantare con il suo talento e la sua grinta.

È ufficiale: Gianluca Lapadula si trasferisce a titolo definitivo allo Spezia in Serie B, con contratto valido fino al 30 giugno 2026. Il bomber, simbolo di passione e determinazione, ha regalato ai tifosi momenti indimenticabili, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A grazie ai suoi 26 gol realizzati durante la stagione cadetteria 2022-2023. Tra le sue imprese spiccano una doppietta nel turno preliminare contro il Venezia (2-1) e un gol su rigore nella semifinale di andata contro il Parma, nella rimonta casalinga da 0-2 a 3-2. Durante la regular season, sotto la guida di Fabio Liverani, Lapadula ha realizzato 6 reti, mentre con l’arrivo di Claudio Ranieri, nel girone di ritorno, ha segnato con continuità, totalizzando 17 reti. Nella stagione successiva (23/24), nonostante alcuni infortuni – a cominciare da quello alla caviglia subito alla fine di luglio 2023 – il bomber ha dato il suo contributo fondamentale alla salvezza dei sardi in Serie A, segnando tre gol: contro il Sassuolo l’11 dicembre 2023, contro la Salernitana il 9 marzo 2024 e su calcio di rigore sempre contro il Sassuolo il 19 maggio 2024, in quella che è stata la penultima giornata disputata al "Mapei Stadium".