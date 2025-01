Yacht Club Alghero: un 2024 di successi, pronti per un 2025 da protagonisti

Il risultato? Il club si è classificato al 21° posto tra oltre 700 scuole di vela italiane, un riconoscimento che conferma la qualità dell’offerta formativa e l’eccellenza del team di istruttori. “L’inclusione e l’educazione attraverso lo sport sono sempre stati il nostro obiettivo principale, e di questo siamo orgogliosi”, ha sottolineato Carta, evidenziando come la scuola vela estiva abbia raggiunto un record assoluto. Questo risultato è stato reso possibile da un team coeso e appassionato, guidato da Riccardo Celotto. “Grazie a loro, siamo in grado di offrire ai nostri allievi un’esperienza formativa e educativa di altissimo livello”. Ma non è tutto. Lo Yacht Club Alghero si è distinto anche per le iniziative a favore di ragazzi, studenti universitari e persone con disabilità, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento sportivo e sociale per la comunità algherese. Il vivaio dello Yacht Club Alghero ha vissuto una stagione di crescita esponenziale. La squadra Optimist ha accolto nuovi giovani atleti, portando il numero di barche a 13. “La crescita del nostro vivaio è fondamentale per il futuro del club”, ha spiegato Carta, guardando con ottimismo alle prospettive future. Tra i protagonisti del 2024 spicca Andrea Rinaldi, premiato come Campione Zonale Optimist Divisione B dal presidente della Terza Zona, Corrado Fara. Un traguardo che conferma il valore sportivo e il talento coltivato all’interno del club. Inoltre, le numerose regate zonali di Optimist e ILCA hanno permesso agli atleti dello YCA di confrontarsi con i migliori velisti della Sardegna, riportando ottimi risultati e consolidando la reputazione del club.





Un capitolo a parte merita la Swan Sardinia Challenge, un evento internazionale che ha visto lo Yacht Club Alghero al centro dell’attenzione. L’organizzazione impeccabile di regate di alto livello ha ulteriormente accresciuto la credibilità del club sul panorama internazionale. “Siamo fieri di quanto fatto e del supporto ricevuto da genitori, amici, associazioni e sponsor”, ha affermato Carta, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito ai successi del 2024. “Il nostro impegno per la vela, per lo sport e per la comunità è costante e ci spinge a guardare avanti”. Con queste parole, il presidente ha tracciato la rotta per il 2025. L’obiettivo è continuare a crescere, con iniziative che possano coinvolgere un numero sempre maggiore di soci e rafforzare il legame con la città di Alghero. Lo Yacht Club Alghero, forte della sua storia e dei successi recenti, è pronto a scrivere un nuovo capitolo fatto di passione, dedizione e risultati.

