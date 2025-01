Sport Raja Nainggolan è stato arrestato per traffico di droga ed è sotto interrogatorio a Bruxelles

Radja Nainggolan è stato arrestato lunedì mattina nell'ambito di un'indagine sull'importazione di cocaina dal Sud America in Belgio attraverso il porto di Anversa. "Nell'ambito di un caso su cui sta indagando la sezione criminalità organizzata della procura di Bruxelles per conto di un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato trenta perquisizioni nella mattinata di lunedì 27 gennaio 2025, principalmente nella provincia di Anversa e a Bruxelles, ma anche nella periferia di Bruxelles", ha dichiarato la procura di Bruxelles in un comunicato stampa. È in questo contesto che un calciatore di nome R.N. è stato privato della libertà. L'inchiesta riguarda "la presunta importazione di cocaina dal Sudamerica all'Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio [...] Poiché le udienze sono attualmente in corso, e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, non saranno fatti ulteriori commenti in questa fase", conclude il pubblico ministero. Contattato a fine mattinata, il suo avvocato stava andando a raggiungerlo e non aveva informazioni in quel momento sui fatti precisi per cui il 36enne ex Diavolo Rosso si era appena unito al Lokeren.