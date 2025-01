Serie D, Gymnasium Alghero: testa alta contro la capolista

Le ragazze della Gymnasium hanno saputo reggere l’urto e mettere in difficoltà la capolista in diversi momenti, dimostrando di poter competere anche contro squadre ben attrezzate. "Abbiamo avuto difficoltà in alcuni giri tattici, ma meritavamo almeno un set. Hanno fatto una gran partita," ha aggiunto Sotgia. La Gymnasium Alghero guarda avanti con fiducia, consapevole che sfide come questa sono fondamentali per crescere e migliorare, puntando sempre più in alto.

La Gymnasium Alghero ha sfidato la Zurich Nuoro, imbattuta capolista del campionato di Serie D regionale, uscendo sconfitta per 3-0 (19/25, 18/25, 21/25) ma con la consapevolezza di aver dato il massimo. “Abbiamo affrontato una squadra di un altro livello, ma le nostre ragazze si sono comportate benissimo,” ha dichiarato Pasqualino Sotgia. “In tutti e tre i set siamo riusciti a portarci in vantaggio in alcuni momenti, ma poi l’esperienza e lo strapotere fisico delle avversarie hanno fatto la differenza.”