Serie C: l'Amatori Rugby Alghero espugna Oristano con forza





Il primo tempo è stato dominato dall'Alghero, con una mischia chiusa e touche impeccabili. "Abbiamo aperto il tabellino con una punizione di Bogliani E., seguita da una splendida meta dei trequarti, che hanno finalizzato uno schema d’attacco alla perfezione. Daga ha segnato e Bogliani E. ha trasformato." Sul finale della frazione, però, un momento di distrazione ha permesso all'Oristano di accorciare le distanze con un pick and go, chiudendo il primo tempo sul 5-10. Nel secondo tempo, l'Alghero ha saputo dosare le forze, come evidenziato dal coach: "Con energie limitate, ci siamo concentrati su una difesa compatta, concedendo solo una punizione agli avversari. Bogliani E. ha risposto con un calcio da 40 metri, aumentando il nostro vantaggio."





Il finale di gara è stato una prova di resistenza maschia. L'Alghero si è chiuso nei propri 22 metri, impedendo ai padroni di casa di segnare, e all'80° un intervento decisivo di Canessa ha rubato il pallone agli avversari, sigillando il risultato sul 13-8. Un pensiero speciale va a Gianluca Murineddu, costretto a lasciare il campo per infortunio. "Gli auguriamo una pronta guarigione – ha concluso il coach Danilo Canu – perché il suo contributo è fondamentale per il gruppo." Questa vittoria è l’ennesima dimostrazione che il rugby va oltre le difficoltà: con forza e strategia, ogni ostacolo può essere superato.

Una partita combattuta e tatticamente impeccabile ha visto l'Amatori Rugby Alghero Serie C tornare vittoriosa da Oristano, con un 13-8 che racconta di sacrificio, lucidità e spirito di squadra. Le parole del coach Danilo Canu descrivono al meglio l'intensità del match: "A Oristano abbiamo trovato condizioni ideali per giocare, con una temperatura primaverile e poco vento. Nonostante una rosa ridotta all’osso, con una sola riserva, i ragazzi hanno mostrato il loro carattere fin dal primo minuto."