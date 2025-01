Sport Dinamo Sassari: vittoria d’oro contro la Virtus Bologna

Dopo la cocente sconfitta dello scorso weekend contro il Napoli Basket, la Dinamo Sassari, guidata dal nuovo allenatore Bulleri, ha ottenuto una grandissima e per certi versi inaspettata vittoria nell’ultimo match del 17° turno del massimo campionato di basket italiano. Avversario della compagine sassarese in questa occasione era la fortissima Virtus Bologna, capitanata dall’esperto cestista Belinelli. Una gara, svoltasi al PalaSerradimigni poche ore fa, è stata condotta dal team isolano dall’inizio alla fine (spesso con un vantaggio in doppia cifra) e si è conclusa con il risultato di 76-68 per il roster biancoblù. Protagonisti della vittoria sono stati la guardia statunitense Fobbs, il playmaker Bibbins (ex Pau) e l’ala lituana Bendzius, che hanno saputo capitalizzare al meglio le loro prestazioni per portare a casa il risultato. La vittoria rilancia il Banco di Sardegna in classifica, allontanandolo dalla zona calda della graduatoria, e rasserena l’ambiente biancoblù in vista dei prossimi, difficili impegni della Regular Season. In merito al match, la formazione sassarese è partita con uno sprint fin dai primissimi minuti di gioco, piazzando un parziale iniziale di 5-0 che ha colto di sorpresa le forti V-nere allenate dal coach Dusko Ivanovic. Nel corso della prima frazione, la Dinamo ha continuato a colpire con efficacia, portandosi prima sul 17-8 al sesto minuto e poi sul 20-10. Un primo quarto che si è concluso con il parziale di 25-16, lasciando però ancora margini di recupero alla formazione felsinea. Nel secondo periodo, nonostante il buon gioco della Virtus, trainata da Cappelletti, i bianconeri hanno lentamente risalito la china, sfruttando alcune imprecisioni dei biancoblù e portandosi prima sul 30-24 e poi sul 33-30. Il risultato di 41-37 al termine del secondo quarto ha lasciato la gara aperta e complessa da decifrare. Alla ripresa del terzo quarto, però, la Dinamo Sassari ha immediatamente ristabilito un vantaggio in doppia cifra, portandosi sul 50-37 al 22° minuto e mantenendo il distacco per tutta la frazione (61-51 al termine del periodo). Questo margine ha messo la partita in discesa per i sassaresi, che hanno saputo gestire il punteggio fino alla fine. Nell’ultimo quarto, nonostante la reazione della Virtus guidata da Shengelia, il Banco ha mantenuto il sangue freddo, chiudendo il match sul 76-68 e conquistando due punti fondamentali per la classifica. Il prossimo impegno della Dinamo Sassari è fissato per il 29 gennaio, sempre al PalaSerradimigni, contro la formazione francese di Le Portel, guidata dal tecnico Eric Girard. Una sfida che si preannuncia altrettanto impegnativa per il team isolano.