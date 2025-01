Giovanili Gymnasium Alghero, vittorie in Seconda Divisione e difficoltà in Under-16





Domenica mattina, l’Under-16 è scesa in campo contro Sorso, cedendo 3-1 nonostante un buon primo set. L’assenza di alcune giocatrici per infortunio ha pesato, ma il quarto posto, fondamentale per l’accesso alla fase successiva, rimane alla portata. Nel pomeriggio, la Seconda Divisione ha conquistato una vittoria netta per 3-0 contro il Perfugas. Dopo due set combattuti, il terzo è stato dominato con un perentorio 25-14. "Le ragazze sono state bravissime, hanno gestito il match con concentrazione e determinazione," ha aggiunto l’allenatore Pasqualino Sotgia. Le giovanili della Gymnasium Alghero continuano il loro percorso con entusiasmo e determinazione, dimostrando che il lavoro quotidiano in palestra sta portando risultati concreti.

Fine settimana intenso per le giovanili della Gymnasium Alghero, impegnate su più fronti con risultati che testimoniano la voglia di crescere e migliorare. Sabato, la Terza Divisione Open, guidata da Enrico Granese, ha affrontato il Calangianus, incassando una sconfitta netta contro una formazione esperta. "Parliamo di una squadra di ragazze mature, mentre le nostre atlete sono giovanissime. Guardando al lungo periodo, sono convinto che potranno crescere e competere a questi livelli," ha commentato il mister a fine gara.