La Web Project Sottorete consolida il secondo posto con una vittoria netta sullo Spring Sennori

L’allenatore Enrico Granese ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando sia gli aspetti positivi che quelli su cui lavorare: "Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Era una partita che ci tenevamo particolarmente a vincere, anche perché di fronte avevamo avversari che conosciamo bene e con cui c’è sempre stato un rapporto di rispetto e amicizia. Abbiamo dominato nei primi due set, soprattutto nel primo, dove lasciare gli avversari a 11 punti è un chiaro segnale della nostra superiorità. L’ultimo set è stato più equilibrato, anche per via di un calo fisiologico: qualche errore in battuta e alcune leggerezze hanno reso il finale più combattuto del previsto, ma la squadra ha saputo mantenere la concentrazione e portare a casa la vittoria. Sono molto soddisfatto anche del contributo di tutti, compresi i ragazzi che sono stati inseriti durante la gara, come Nicola D’Avanzo, che ha fatto un ottimo lavoro."





Con questa vittoria, la Web Project Sottorete sale a 26 punti, consolidando il secondo posto nel Girone B del campionato di Serie D regionale. Dopo una settimana di pausa, il campionato riprenderà con uno scontro diretto cruciale: domenica 9 febbraio, la Web Project Sottorete affronterà in casa la capolista imbattuta Time Out Olbia, in un match che si preannuncia avvincente e di grande importanza per la lotta ai vertici della classifica.

La Web Project Sottorete continua a brillare nel campionato di Serie D regionale, confermandosi al secondo posto in classifica grazie a una prestazione convincente contro lo Spring Sennori. Al termine di una partita disputata alla palestra delle Scuole Medie "M. Carta" di Alghero ieri, domenica 26 gennaio, i padroni di casa si sono imposti con un secco 3-0, dimostrando solidità tecnica e carattere. Il primo set è stato un monologo della squadra algherese, capace di lasciare gli avversari a soli 11 punti, dimostrando una netta superiorità in ogni fondamentale. Nel secondo parziale, lo Spring Sennori ha provato a reagire, ma senza mai impensierire davvero i padroni di casa, che hanno mantenuto il controllo e chiuso sul 25 a 19. L’ultimo set, più combattuto, ha regalato momenti di tensione e qualche errore di troppo da parte della Web Project Sottorete. Tuttavia, la maggiore qualità dei padroni di casa ha avuto la meglio, portando al definitivo 27 a 25 e chiudendo la gara con una vittoria rotonda.